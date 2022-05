Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani lovec na talente se je odločil prodati razkošno domovanje, ki ga je kupil zase in za svojo družino, pa se nato vanj nikoli ni vselil.

Simon Cowell, medijski mogotec, znan predvsem kot žirant v šovih talentov, prodaja razkošno hišo v Londonu, ki jo je ob nakupu označil za "popoln družinski dom".

Foto: Profimedia

Hišo v prestižni londonski četrti Wimbledon je kupil pred štirimi leti in takrat zanjo odštel 15 milijonov funtov, nato jo je temeljito prenovil, ker se je tja nameraval preseliti s partnerico Lauren, njunim sinom Ericom ter Adamom, njenim sinom iz prejšnje zveze.

Foto: Guliverimage

Nato pa je prišlo do zagate – ugotovili so, da bodo za vožnjo Erica v njegovo šolo, oddaljeno kakšnih deset kilometrov, zaradi gostega prometa porabili več kot dve uri dnevno, in zato opustili misel na selitev.

Foto: Profimedia

Cowell zdaj hišo prodaja za 17 milijonov funtov (slabih 20 milijonov evrov). Ima šest spalnic, šest kopalnic in pet dnevnih sob, profesionalno kuhinjo in fitnes, menda pa tudi dovoljenje za gradnjo zunanjega bazena.

