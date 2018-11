Simon Cowell razkril, zakaj je nehal uporabljati mobilni telefon #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simon Cowell, najbolj znan po vlogi žiranta v šovih talentov, je v oddaji Ellen, ki jo lahko spremljate tudi na Planetu, razkril, zakaj se je znebil mobilnega telefona, koliko časa ga že ne uporablja in kako mu je to sploh uspelo.

Simona Cowella, najbolj neizprosnega žiranta v šovih talentov, je v svoji oddaji gostila Ellen. Pri njem je želela preveriti govorice, da je nehal uporabljati prenosni telefon. Simon je povedal, da svojega telefona sploh nima več.

Za to, da se je osvobodil razvade, od katere je odvisnih vse več ljudi, pa se je moral boriti iz meseca v mesec. Rekel je, da je to videti kot odvajanje od alkohola. Pohvalil se je, da mu uspeva in da mobilnega telefona ni uporabljal že več kot leto dni.

Simon Cowell in Ellen DeGeneres Foto: Printscreen YouTube

Za ta korak se je odločil po tem, ko je izgubil telefon in dobil občutek, da je konec sveta. Nato si je rekel: "To je samo telefon, koga briga!" Odločil se je, da ga bo prenehal uporabljati za vedno. Dodal je, da je zdaj srečnejši, saj ne gleda več ves čas v telefon, ampak je z mislimi v prostoru, v katerem je, izboljšal pa naj bi se mu celo spomin.

Ellen je v oddaji Simona tudi presenetila s posebno čelado za kolo. Simon zelo nerad nosi čelade, saj je že njegova pričeska videti kot čelada. Ellen je tudi za to težavo našla zelo elegantno rešitev.

Kako je bila videti čelada, ki jo je dobil v dar, si poglejte v spodnjem videu, celotno oddajo, v kateri so gostovali še Olivia Wilde, Jason Mraz in Meghan Trainor, pa si lahko ogledate v ponedeljek, 19. novembra, ob 13.10 na Planetu.

Aktualna sezona pogovorne oddaje Ellen je na Planet TV na sporedu od ponedeljka do petka ob 13.10.

