Vikend z Robinom Williamsom in Ewanom McGregorjem

Na Planetu se bomo v soboto ob 20. uri spomnili Robina Williamsa v srčni drami Zdravnik s srcem, ob 22.10 pa bo sledila še odlična komična drama Začetniki, ki je Christopherju Plummerju prinesla prvega oskarja. Nedelja bo medtem v znamenju nogometnega derbija med Mariborom in Olimpijo, ki bo ob 20. uri, večer pa bo sklenila izvrstna kriminalka Špiclji.

V soboto ob 16.45 bo na Planetu odlični animirani film Veličastnih 6, ki je bil nagrajen tudi z oskarjem. Zgodba govori o mladem izumitelju Hiru, ki ga pretrese smrt starejšega brata. Ker po naključju odkrije, da bi bila lahko tragedija povezana z bratovimi izumi, skuša Hiro zbrati dokaze o skrivnostnem zlobnežu, pri tem pa mu na pomoč priskoči bratov nerodni robot. Čeprav ga počasni napihnjenec večkrat spravi v težave, se med robotom in dečkom vzpostavi iskrena naklonjenost. Toda če želita razvozlati skrivnost in rešiti svet, morata najprej postati prava superjunaka.

Zvečer se bomo spomnili na prezgodaj preminulega igralca Robina Williamsa. Na začetku avgusta bo minilo pet let od njegove smrti, na Planetu pa bo ob 20. uri na sporedu njegov film Zdravnik s srcem (Patch Adams), ki je resnična zgodba Hunterja "Patcha" Adamsa, ki verjame, da je smeh najboljše zdravilo za vsako bolezen. Odločen je, da bo bolnikom pomagal z edinstveno mešanico osebne pozornosti in humorja. S svojim neobičajnim, a učinkovitim zdravljenjem obrne svet medicine obrne. Seveda stroka nad njegovimi nenavadnimi metodami zdravljenja ni prav nič navdušena, zato je ogrožena njegova kariera. Robin Williams je bil za odlično odigrano vlogo nominiran za zlati globus.

Sobotni večer se bo zaključil z odlično komično dramo Začetniki (Beginners), ki bo na sporedu ob 22.10. V glavnih vlogah igrajo Ewan McGregor, Melanie Laurent in Christopher Plummer, ki je bil nagrajen tudi z oskarjem, v filmu pa lahko vidimo tudi Gorana Višnjića. Zgodba govori o mladem moškem, čigar svet pretreseta dve razkritji njegovega ostarelega očeta: da ima neozdravljivega raka in da ima mlajšega ljubimca. Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,2.

V nedeljo ob 20. uri bodo na svoj račun prišli navdušenci nad domačin nogometom, saj bo na sporedu večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Prenos tekme iz Ljudskega vrta bo pospremil studijski program z Damjanom Medico, ki se mu bo pridružil Sašo Udovič. Tekmo bo komentiral Dani Bavec.

Nedeljski večer po tekmi prinaša še kriminalno dramo Špiclji (Sneakers), ki bo na Planetu ob 22.45. Komična kriminalka z izbrano igralsko zasedbo (Robert Redford, Sidney Poitier, David Strathairn, Dan Aykroyd, River Phoenix) je prejela pozitivne kritike za svoj humor, duhovit ton, dobre zaplete zgodbe in dobro umeščene napete trenutke.

Robert Redford igra nekdanjega hekerja Martina Bishopa, ki je zdaj pošten poslovnež in skrbi za zaščito podatkov. Ko postane žrtev izsiljevanja zaradi programa za branje informacij, v boju zoper računalniškega tatu najame visoko izurjeno skupino strokovnjakov. Med njimi so nekdanji agent Cie (Sidney Poitier), strokovnjak za elektronske naprave (Dan Aykroyd), mladi digitalni genij (River Phoenix) in slepi zvočni tehnik (David Strathairn), ki skrbijo za preverjanje varnostnih sistemov. Vendar Bishopa preganja kriminalna preteklost, saj želijo vladni agentje od njega izsiliti, da bi se ekipa lotila tajne operacije na sledi skrivnostne črne skrinjice ...

