Brezobzirnost srbske turbofolk estrade: kljub "debelim" denarnicam od države zahtevali pomoč

Koronavirusa kriza je močno posegla tudi v glasbeno industrijo, ki bo letos zaradi vseh ukrepov, povezanih z zajezevanjem zdravstvene krize, do konca leta najverjetneje zaustavljena. Koncertne turneje za letošnje leto so odpovedali številni svetovni glasbeniki in izvajalci širše regije, ki predvsem v poletnih mesecih beležijo največje prihodke z nastopi po evropskih klubih in na prostem.

Lastnici razkošnih vil Ceca in Brena prejeli državno pomoč

A ker večina teh še vedno ostaja zaprtih, so v "najmočnejši sezoni leta" brez dela ostali številni srbski turbofolk izvajalci in s tem tudi brez zaslužka, čeprav jim denarja za prebroditev koronavirusne krize najverjetneje ne primanjkuje.

Lepa Brena ima poleg beograjske hiše vilo tudi v Miamiju, ki naj bi bila po poročanju nekaterih medijev velika več kot 400 kvadratnih metrov in za vzdrževanje katere naj bi mesečno odštela okoli dva tisoč dolarjev. Foto: Facebook: Lepa Brena Na seznamu tistih, ki so zaprosili za denarno pomoč, ki jo je srbska vlada v obdobju od aprila do junija namenila majhnim in srednje velikim podjetjem, so se znašli tako Ceca Ražnatović, Neda Ukraden, lastnik produkcijske hiše Grand Sašo Popović, Lepa Brena, priljubljena pevka med mladimi Nikolija in njen partner Relja Popović, Rasta ter številni drugi, ki imajo na svoje ime registrirano podjetje, piše srbski tabloid Kurir.rs.

Denar za njihove zaposlene

Ceca je tako preko podjetja "Ceca mjuzik," ki ga vodi njena sestra Lidiju Ocokoljić zaprosila za finančno pomoč za izplačilo minimalne plače petim zaposlenim. Na mesečni ravni je ta znesek znašal nekaj več kot 1.200 evrov za obdobje treh mesecev pa okoli 3.800 evrov.

Pevka Neda ukraden je recimo 16. aprila celo odprla tekoči račun na katerega ji je ministrstvo za finance trikrat nakazalo znesek v višini 250 evrov. Podobno so storili tudi pevka Nikolija in njen partner Relja, pevec Dragan Kojić Keba, pevki Teodora in Ana Bekuta, poroča Kurir.rs.

Za pomoč je zaprosila tudi ena največjih zvezd Balkana - Lepa Brena. Ta je od države prejela pomoč v višini nekaj več kot 5.300 evrov izplačilo plač sedmim zaposlenim v svoji prodajalni pleskavic. To sicer ne bi bilo sporno, če omenjeni glasbeniki ne bi za svoje pretekle nastope zahtevali visokih honorarjev – nekateri celo po deset tisoč evrov – in da ni splošno znano, da imajo pod palcem veliko več kot povprečen srbski državljan.

Hrvaški pevci: vlada, pomagajte nam!

Za pomoč vlade prosijo tudi pevci naše južne sosede. Indira Levak, nekdanja pevka skupine Colonia, ki je v 90. letih beležila številne uspehe, se je te dni javno oglasila in zaprosila hrvaško vlado, naj vendarle že ustvari pogoje, da se lahko ona in njeni kolegi vrnejo nazaj na delo.

Na nedavni konferenci za medije je opozorila, da v industrijo niso vpeti zgolj glasbeniki, temveč tudi ljudje iz ozadja, kot so organizatorji festivalov in koncertov, produkcijske hiše, menedžerji, tehniki, tonski mojstri, vozniki, delavci v produkciji, montažerji, električarji in mnogi drugi, ki so v preteklih šestih mesecih praktično ostali brez prihodkov.

Da razmere v glasbeni industriji niso rožnate, opozarjajo tudi hrvaški pevci, med katerimi je tudi pevka Nina Badrić. Foto: STA

"Od pričetka pandemije pa do danes je bilo odpovedanih 30 mojih koncertov in med 15 tisoč tistih, ki jih zaposluje glasbena industrija, so tudi člani moje ekipe. Naš sektor je eden redkih, ki ves ta čas ostaja pod tako imenovano karanteno," je izpostavila Indira Levak.

Še pred tem je na težke razmere opozorila njena stanovska kolegica Nina Badrić, ki je dejala, da v teh razmerah niso prizadeti samo pevci, temveč tudi njihove družine in družine njihovih sodelavcev. Zatem se je oglasil še Tone Cetinski, ki sicer svojega apela ni naslovil na vlado, ampak na glasbenike, in povedal, da naj se za čas, ko ne morejo nastopati, raje posvetijo drugim projektom, s katerimi bi lahko vsaj delno zaslužili, poroča Telegraf.rs