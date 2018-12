Ceca končno pokazala svoj pravi obraz? Tako je obračunala s kolegico.

Po poročanju srbskega tabloida Tračara.com sta se priljubljeni srbski pevki Svetlana Ražnatović - Ceca in Dragana Mirković v prostorih srbske javne televizije RTS srečali v garderobi. "Dober večer," je Ceco med snemanjem intervjuja pozdravila Mirkovićeva.

Ceca ostro zabrusila kolegici: Ti odloči, ali se poznava ali se ne poznava

Ceca se ni odzvala in Mirkovićevo ignorirala. "Se poznava ali se ne poznava?" jo je nato vprašala turbofolk pevka. Priljubljena Ceca, ki očitno ni bila razpoložena za pogovor in druženje, je Mirkovićevi nato zabrusila: "Ne vem, ti odloči. Kako naj jaz vem, ali se poznava ali ne."

Neprijaznim besedam je sledil oster odgovor Mirkovićeve: "Jaz sem se odločila, da se poznava, in ti zaželela dober večer. Kakor želiš, nimam težav s tem." Tisti, ki so bili v času besednega obračuna med pevkama prisotni v garderobi, vzdušje opisujejo kot izjemno neprijetno in zelo moreče.

"Kaj naj rečem? Pokličite njo, pa naj govori."

Priljubljeni pevki medsebojnega spora kasneje nista hoteli na dolgo komentirati. "Kaj naj rečem? Pokličite njo, pa naj govori. Ne govorim o svojih kolegih, govorim le o svojem življenju," je po koncu snemanja povedala Ceca. Kasneje je v izjavah za srbske tabloide kolegico sicer obtožila, da o njej in družini Ražnatović že dolga leta govori na grd način.

Mirkovićeva je medtem poudarila, da Cecinih izjav noče podrobno komentirati. "Nimam nobenih težav s tem, da nagovorim kogarkoli in mu pogledam v oči. Tako bo vedno in to se ne bo spremenilo," je poudarila Mirkovićeva, ki že več let živi v Avstriji.