Vabilo: na glasen seks

Vabilo je po Drami in Zemljo krast že tretji odličen film za zmenke letos, ki z razgibano, napeto in žgečkljivo vsebino prisili gledalca, da prevpraša pomembne teme v razmerju.

Vabilo je film, postavljen v zaprto sobo oziroma stanovanje. Glavna junaka sta profesor glasbe Joe in njegova žena, nekdanja fotografinja Angela, ki ga ob prihodu domov obvesti, da se jima čez nekaj minut pridružita zgornja soseda Piña in Hawk. Angela je uredila stanovanje, nabavila izdaten narezek in je videti polna pričakovanja, medtem ko bi se Joe, ki ga mučijo težave s hrbtom, raje v miru odpočil. Ampak, če boste že prišla … bi ju vprašal, zakaj seksata tako glasno, da ju sredi noči budita.

Poglejte napovednik:

Tudi Angela bi to rada vedela, saj je dokaj očitno, da Piñi zavida njene nebrzdane, divje in glasne orgazme, a se ji zdi vprašanje nevljudno in neumestno, kar hitro sproži prepir med njima. In seveda sta pri tem tudi onadva tako glasna, da ju Hawk in Piña slišita, ko stojita pred vrati, tik preden pozvonita. To je le prvi od številnih nelagodnih položajev, ki se zvrstijo v tem večeru. Ko se para spoznavata, začenjajo Angeline in Joejeve medsebojne frustracije in frustracije z življenjem vse bolj prihajati na plan, sploh ko se drugi par izkaže za vse bolj intrigantnega.

Kaj povzroča hrup?

Najprej sta tukaj njuna poklica; Hawk je upokojeni gasilec, Piña pa psihoterapevtka in seksologinja, kar vzbudi precej vprašanj, čeprav ta sprva letijo predvsem na Hawka, ki se ciničnemu Joeju ne zdi dovolj mišičast za to službo, poleg tega pa se še norčuje iz njegovega netipičnega imena, ki pomeni sokol. Ko se večer razvija, začenja Joe vse več časa preživljati s Piño, Angela pa z Joejem, saj zgornja soseda izkazujeta vse več zanimanja za nekdanje umetniške podvige.

Več mučnih trenutkov in nekaj precej očitnega flirtanja kasneje končno pride na spored tema, ki jo Joe poskuša že ves večer odpreti. Hawk in Piña se odpreta in razložita svoje nočne aktivnosti in hrup, ki pa ga ne povzročata zgolj onadva. Včasih sta namreč zraven še Vanessa in Kip, občasno še kdo drug, ampak nikoli več kot šest, razen za Vanessin rojstni dan, ko jih je bilo deset, ampak takrat so najeli hišo.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Angela in Joe sta fascinirana in hočeta izvedeti vse podrobnosti, protokole, preference in tako naprej, kar soseda z veseljem delita, saj sta vendar odprta človeka … tako odprta, da po nekaj minutah pogovora povabita Joeja in Angelo k sodelovanju. Zafrustrirani par izkaže zanimanje, vendar, kot ves čas poudarja Piña, je treba v tak odnos vstopiti brez jeze in zamer. Te pa so se v Angeli in Joeju že dolgo kopičile.

Več kot žgečkljiva zgodba

Vabilo je priredba španske uspešnice Sentimentalnost iz leta 2020, ki ga je posnel Cesc Gay po svoji gledališki drami. Koncept zaprte sobe, zakonske zafrustriranosti in vpogleda v bolj odprt, strasten svet je spodbudil številne priredbe, saj so že pred to ameriško različico v kina prišla italijanska, švicarska, francoska in južnokorejska, nizozemsko-belgijska pa je načrtovana za prihodnje leto. Skratka, ta zgodba je vroča roba v več kot enem pogledu.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ob ogledu filma ni težko videti, zakaj. Film ni zgolj žgečkljiv, temveč to izkoristi, da odpre globlje teme glede narave razmerij, ujetosti v rutino, nezmožnosti cenjenja tega, kar imamo, in še bi lahko naštevali frustracije krize srednjih let. Piña in Hawk predstavita alternativo. Ampak navidezne rešitve so včasih lahko samo bližnjice v pogubo.

Olivia Wilde v svojem tretjem celovečercu izkaže mojstrsko obvladovanje filmskega jezika in igre. Njen lik Angele je ključen, premišljeno pa je izbrala tudi soigralce, sploh Setha Rogna, ki v vlogi Joeja igra različico istega lika kot večino svoje kariere. Na drugi strani sta izjemna tudi Penélope Cruz in Edward Norton, ki uspešno predstavita bolj "razsvetljeni" par. Zelo dinamično premikanje kamere in fokusiranje na izraze posameznih likov potencira na trenutke skoraj vsiljiva glasba angleškega glasbenika in producenta Devontéja Hynesa, bolj znanega kot Blood Orange, kar vsekakor dvigne napetost ključnih scen.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Vabilo vredno sprejeti?

Veliko o odnosu publike pove dejstvo, da sem ob vstopu v dvorano opazil, da je med drugim povsem razprodana srednja vertikala, tista, kjer kino ponuja t. i. sedeže za zaljubljene, torej tiste brez vmesne pregrade. To je film za zmenke in glas o tem se je očitno že razširil. Glede na smeh med predstavo in izraze na obrazih obiskovalcev ob odhodu iz dvorane je nekaj na tem.

Vabilo (The Invite)



Režija: Olivia Wilde

Igrajo: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton

Žanr: Komična drama

Dolžina: 107 minut : Olivia Wilde: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton: Komična drama: 107 minut

Preberite še: