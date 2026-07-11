Zlobni mrtveci so ena redkih klasičnih franšiz grozljivk, ki še niso postregle s polomijo, in tudi nov, šesti film premika meje, predvsem v količinah krvi in prikazane ostudnosti. To je ne nazadnje eden osrednjih adutov teh filmov, že odkar je Sam Raimi leta 1981 posnel svoj prelomni, kultni prvenec.

V nasprotju z večino grozljivk, ki jih spremljamo v nadaljevanjih, pri Zlobnih mrtvecih ni osrednjega protagonista ali antagonista, temveč zgolj demonski zombiji, ki jih je obudila starodavna knjiga Naturom Demonto. Tako dobimo trupla, ki oživijo in lahko okužijo druge, njihov osnovni cilj pa je na čim bolj brutalne načine pobiti čim več ljudi. No, v tem filmu so dodaten motiv nekakšna bodala, ki jih lahko zares uničijo, a ta pridejo v igro šele čisto na koncu filma.

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Zadeva eskalira …

Še ena stalnica te filmske serije v zadnjih desetletjih je osredotočenost na toksična razmerja v družinah in med prijatelji in Zlobni mrtveci gorijo postreže z zelo problematično družino. Po nekaj kratkih in izredno krvavih navezavah na prejšnji film vstopimo v zgodbo o bratih Willu in Josephu, njunih partnerkah, starših in babici. Will umre v krvavi prometni nesreči in družina se zbere na njegovem pogrebu, kjer napetosti kmalu privrejo na plan. In z njimi tudi zlobni mrtveci, ki so že okužili Willa, nato pa se najprej lotijo njegovega očeta Edgarja.

Foto: Jučer

Med sedmino zadeva eskalira, če je to primeren izraz za to, da oče brutalno večkrat zabode psa, napade in zadavi Josephovo partnerko Thyo in se večkrat ustreli v glavo. Thya medtem vrže Josepha na odprt pomivalni stroj, v katerem so noži postavljeni z rezili navzgor, in skače po njem. Obsedena babica se plazi po stropu, Willova vdova Alice pa se po najboljših močeh trudi, da bi preživela, predvsem ob pomoči ročne motorne kosilnice z vrtljivim rezilom, kar privede do nepozabnega prizora v dimniku …

Foto: Jučer

Skratka, veliko je krvi, vbodov, udarcev in ugrizov, med vsem tem festivalom groze pa zlobni mrtvi nekdanji sorodniki privlečejo na plan vse mogoče osebne zamere in temne skrivnosti, od družinskega nasilja do zapostavljanja, ljubosumja in neizpolnjenih pričakovanj. Kar je sicer brutalno za ameriški film, a še zmeraj manj travmatično kot marsikatera skandinavska drama.

Akcijska grozljivka

Zlobni mrtveci gorijo ponudi oboževalcem te franšize bolj ali manj vse, kar lahko pričakujejo od takega filma, čeprav ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Največja je v logiki scenarija, saj se zlobni mrtveci občasno obnašajo kot šahovski velemojstri manipulacije z živimi, naslednji trenutek pa so zabiti kot noč. V enem trenutku se prebijejo skozi steno, v naslednjem pa jim mora nekdo odpreti okno, da lahko vstopijo. Na eni točki okužijo živega človeka s slino, v naslednji njihova kri lije po človeku, ki je potem v redu. In tako naprej.

Foto: Jučer

Francoski režiser in soscenarist Sébastien Vaniček se trudi zamašiti vse te nedoslednosti z izjemno koreografiranimi scenami brutalnih spopadov med zlobnimi mrtveci in (za zdaj) preživelimi. To mu do neke mere tudi uspe, vsaj dokler je gledalec v stanju nenehnega šoka, a tak pristop je bolj v domeni akcijskih filmov kot grozljivk. In res, njegovi prijemi s kamero, ki sledi obratom akcije in pogostim postavljanjem osrednjega dogajanja tik izven kadra, s čimer poudari perspektivo in paniko glavne junakinje, so mojstrski in dobro pokažejo, kako stopa po poti Sama Raimija, avtorja izvirnika in producenta tega filma.

Ali je Zlobni mrtveci gorijo vreden ogleda?

Vsekakor. Mislim, film že s frazo "zlobni mrtveci" v naslovu povsem jasno sporoči, kakšne vrste film je, tako da oboževalci komedij ali zgodovinskih dram ne bodo pomotoma kupili vstopnice. Po drugi strani bodo ljubitelji teh grozljivk dobili točno tisto, kar želijo. Razen morda humorja, ki je bil nekoč stalnica te franšize, v zadnjih nekaj vnosih pa žal ne.

Foto: Jučer

Zlobni mrtveci gorijo (Evil Dead Burn)

Režija: Sébastien Vaniček

Igrajo: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright

Žanr: grozljivka

Dolžina: 111 minut Sébastien VaničekSouheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wrightgrozljivka111 minut

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