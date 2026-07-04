Minioni so tisti nadležno-prikupni rumeni stvori s cvilečimi glasovi in naklonjenostjo do fizične, burleskne komedije, torej zabijanja v stvari, lažjih oblik nasilja, hujših oblik nerodnosti in izdatnega navdušenja nad bananami. Tudi v svojem tretjem filmu brez težav nasmejejo otroke.

Minioni so začeli kariero kot stranski liki, pomočniki zlobneža Gruja v filmu Jaz, baraba, a so takoj pritegnili pozornost in kmalu dobili tudi lastne filme. Prva dva sta prikazala njihovo zgodovino od začetkov časa (med drugim so povzročili izumrtje dinozavrov) do tega, kako so se pridružili Gruju, nov film pa jih postavi v Hollywood divjih dvajsetih 20. stoletja, ko pomotoma postanejo filmski zvezdniki.

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Film si del zapleta izposodi pri klasiki Pojmo v dežju in nedavnem spektaklu Babilon, ko se z nastopom zvočnega filma izkaže, da njihovi piskajoči glasovi niso več dovolj zvezdniški. Tako se odločijo posneti grozljivko in za potrebe produkcijske vrednosti prikličejo dejanske lovecraftovske pošasti, ki hočejo uničiti svet. Zmeda. Panika. Komedija. Banane.

Uspeh v burleskah prinese bogastvo in slavo. Foto: Karantanija Cinemas

Burleska za novo generacijo

Nekateri odrasli ne marajo Minionov, ker se jim zdijo neumni in nadležni. Po drugi strani še nisem srečal otroka, ki bi bil takega mnenja. Tako ni zato, ker bi bili Minioni "otročji", in vsekakor ne pomeni, da ima današnja otročad slab (bebav, poneumljen, nerazvit) smisel za humor. Minioni predstavljajo nadaljevanje čislane klovnovske burleskne tradicije, ki so jo na filmu med drugim ovekovečili Charlie Chaplin, Stan & Ollie, Jerry Lewis, Benny Hill, Eddie Murphy, Mike Meyers, Jim Carrey in mnogi drugi.

Minioni in vodna vidra (zgoraj levo) v nevarnosti Foto: Karantanija Cinemas

Minioni in pošasti to povezavo izpostavi na kar se da očiten način in obenem ponudi odraslim gledalcem, sploh navdušencem nad filmi, še obilo dodatne zabave, od referenc na filmske klasike do tega, da je skupina Minionov poimenovana po režiserjih (da, vključno s Quentinom in Stevenom). Otroci seveda ne bodo prepoznali parodij na kultne filmske prizore iz filmov Busterja Keatona, kaj šele Sama Spada ali Državljana Kana, vendar pa so ti prizori tudi brez tega komično učinkoviti in poleg tega, da nasmejejo otroke, vzbudijo tudi kak hehet iz ust bolj ciničnih staršev.

Minione dobesedno požre kolesje Hollywooda. Foto: Karantanija Cinemas

Dan, ko so obstali Minioni

Čeprav je Minioni in pošasti zabaven film, pa je včasih preveč očitno, da nima dovolj zgodbe za celo uro in pol. Ko se v drugi polovici filma spečajo s pošastmi, tempo nekoliko upade, zgodba pa ima kakšen preobrat preveč. To najbrž še najbolj velja za romanco z robotom Drotom (referenca na Gorta iz klasike Dan, ko je Zemlja obstala, tiste iz petdesetih, ne predelave s Keanujem Reevesom izpred dveh desetletij), ki pa deluje nekoliko bolj zabavno, če ugotovimo, da sta ljubimcema glasova ponudila igralec in pevec Klemen Slakonja ter njegova žena, igralka Mojca Fatur.

Naslovne pošasti sprejmejo vloge v filmu. In še kaj več. Foto: Karantanija Cinemas

Glede na odzive občinstva ob projekciji to sploh ni bil problem, kvečjemu izgovor za pohrustanje preostanka pokovke ali čipsa, potem pa nadaljevanje s huronskim smehom, ko Minioni begajo levo in desno po platnu ter se zabijajo v stvari. In iskreno povedano, tudi po stotinah ogledanih filmov vseh žanrov in kakovosti je ob takem vzdušju težko ostati resen.

Ali je film Minioni in pošasti vreden ogleda?

Če marate Minione, vsekakor. Če jih ne, ste si sami krivi.

Minioni in pošasti (Minions & Monsters) Režija: Pierre Coffin Igrajo: Pierre Coffin, Domen Valič, Lado Bizovičar, Klemen Slakonja, Vesna Pernarčič, Primož Pirnat, Mojca Fatur, Ernest Fejzić, Luka Ličar. Žanr: animirana komedija Dolžina: 90 minut

Miniona bereta iz knjige zlobe, to se ne bo dobro končalo. Foto: Karantanija Cinemas

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