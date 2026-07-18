Odiseja: zgodba, stara kot civilizacija, proračun višji kot Maribor

"Obraz. Ladjevje. Vojna. Mož. Misel. Ukana. Ukana, kako prebiti zidove Troje in požgati jo do tal." To je pesem, ki jo začne recitirati bard na divji pojedini na Itaki, kjer snubci že leta nadlegujejo kraljico Penelopo, naj izbere novega moža. Odisej se ne bo vrnil, ji vsi govorijo. Le njun sin Telemah vztraja.

Medtem je Odisej na otoku pri Kalipso, ujetnik pozabe lotosovih cvetov, ko spomini počasi prihajajo na plan. In skozi te spomine izvemo zgodbo o lesenem konju in padcu Troje, zgodbo o pomorskem popotovanju s posadko, ki mu vse manj zaupa, zgodbo o kiklopu Polifemu, zgodbo o čarovnici Kirki, zgodbo o potovanju v Had in zgodbo o Scili in Karibdi. Te zgodbe poznamo. Te zgodbe so stare kot civilizacija. Te zgodbe so njen temelj. In filmska adaptacija tega nikakor ne pozabi poudariti.

Poglejte napovednik Odiseje:

Vpliv Batmana

Odiseja je bila ustvarjena za zabavo poslušalcev in kot moralni nauk glede spoštovanja (božjih) pravil – in filmu Christopherja Nolana uspe oboje nadgraditi za sodobno publiko ter ponuditi neprimerljivo protivojno sporočilu. Ko po ogledu prebiraš o delu, ki je bilo vloženo v ladjo, tkanine, oklepe in še posebej glasbo (ki je ustvarjena z izvirnimi grškimi glasbili), se niti malo ne čudiš, da je vse skupaj stalo četrt milijarde dolarjev (kar je, mimogrede, toliko kot proračun našega drugega največjega mesta), saj se vse to vidi na platnu – in to ne kot razkošje, temveč kot surov in pristen spektakel.

Foto: Karantanija Cinemas

Za Christopherja Nolana, režiserja filmskih uspešnic, kot so Vitez teme, Memento, Izvor, Medzvezdje in Oppenheimer , je Odiseja očitno idealen tekst, saj je že izvirnik zgrajen tako pripovedno kompleksno kot njegovi filmi, s pogostimi preskoki v času in spremembami perspektive, obenem pa izpostavlja podobna moralna vprašanja kot Batman. No, seveda je tako Batman kot bolj ali manj ves kanon zahodne literature zgolj odgovor na Homerjevi Odisejo in Iliado ter druga ključna literarna dela starega veka, kot sta Ep o Gilgamešu in Sveto pismo.

Travmatično in nadnaravno

In to velja tudi za pričujočo filmsko priredbo, ki pa – ponovno ravno tako kot vsak novi Batman – predstavlja tudi komentar sodobne družbe. Ključno sporočilo filma, ki je izredno učinkovito in boleče prikazano proti koncu, je izrazito protivojno in predstavlja logično nadaljevanje Nolanove biografije Oppenheimer . V tem filmu Odisejeva odisejada ni toliko posledica zamere bogov kot njegov poskus obvladovanja posttravmatske stresne motnje. To sicer ne pomeni, da v filmu ni bogov ali nadnaravnih elementov, le njihov prikaz ni tako neposreden kot v pesnitvi.

Foto: Karantanija Cinemas

S tem se Nolanova vizija tudi odkrito razlikuje od Troje, filmske priredbe druge velike Homerjeve pesnitve, Iliade, ki naj bi jo v začetku stoletja režiral prav Nolan, vendar se je takrat raje odločil za Batmana. Troja je bila del trenda demitologiziranih priredb klasičnih zgodb, medtem ko v Odiseji dobimo več mitoloških bitij in še boginjo Ateno, ki jo z mojstrskim bolščanjem odigra Zendaya. Nolan si sicer pusti priprta vrata, saj vse o njih izvemo zgolj iz Odisejevih spominjanj, ki se odvijejo, ko je še pod vplivom Kalipsinih lotosovih cvetov.

Ne glede na to, po katerih ovinkih gledalci dobivamo zgodbo na platno, je dogajanje postavljeno tako, da je razumljivo, napeto in ima čustven učinek. To ne pomeni, da ni film predolg ali da kljub širokemu naboru izjemnih igralk njihovi liki niso premalo razviti. Pravzaprav sta Odisej in Telemah edina res razvita lika, potem pa še Samantha Morton kot čarovnica Kirka in Zendaya kot Atena z minimalnima vlogama pustita zares izjemen vtis. Tega žal ne moremo reči za Penelopo v podobi Anne Hathaway, Lupito Nyong’o kot Heleno ali Charlize Theron kot Kalipso, saj jim scenarij preprosto ne nakloni dovolj pozornosti in jim za nameček še položi razlage njihovih funkcij v usta, namesto da bi jih prikazal.

Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Odiseja vredna ogleda?

Ja. Odiseja ponudi vse, kar smo od tega filma pričakovali, že odkar je Christopher Nolan napovedal ta projekt in nato še impresivni proračun ter zvezdniško zasedbo. Skoraj triurni film je narejen za maksimalni senzorični učinek na gledalca in z močnim moralnim sporočilom, čeprav mu (spet, pričakovano) nekoliko zmanjka na čustveni plati, sploh pri prikazu žensk. Ko Nolan razmišlja o naslednjem projektu, bi nedvomno največji izziv zanj predstavljalo posneti film, ki se odvije na eni lokaciji, v linearnem času in z večinsko ženskimi liki. Ker večjega spektakla, kot je Odiseja, najbrž ni mogoče posneti.

Odiseja (The Odyssey)

Režija: Christopher Nolan

Igrajo: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Samantha Morton, John Leguizamo

Žanr: Epski fantazijski triler

Dolžina: 173 minut Christopher NolanMatt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Samantha Morton, John LeguizamoEpski fantazijski triler173 minut

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