Slovenski glasbenik in skladatelj Anže Rozman, ki že vrsto let živi v Los Angelesu in sodeluje s priznanim skladateljem Hansom Zimmerjem, je ponovno, že četrtič, nominiran za nagrado emmy. Tokratno nominacijo si je ljubljanski komponist skupaj s partnerko Karo Talve in Zimmrerjem prislužil za najboljšo glasbeno kompozicijo v dokumentarni seriji Prehistoric Planet.

Anže Rozman si je najnovejšo nominacijo za nagrado emmy prislužil skupaj s partnerko Karo Talve in slavnim nemškim skladateljem Hansom Zimmrerjem, s katerim sodelujejo že vrsto let. Nominirani so bili za tretjo sezono serije Prehistoric Planet, v kategoriji izjemne glasbene kompozicije za dokumentarni film. Za serijo so izdelali tudi posebna glasbila, Rozman pa je ob nominaciji zapisal, da je to njihova druga nominacija za to serijo in četrto leto zapored, da so bili prepoznani in nominirani v tej kategoriji.

"Včasih se mi še vedno zdi nestvarno, da je pisanje glasbe moj poklic. Še posebej lepo mi je, da lahko to delo delim s svojo izjemno ženo Karo Talve in se še naprej učim od našega mentorja Hansa Zimmerja," je v objavi še zapisal Rozman.

"Od začetka sva bila s Hansom dokaj prijateljska, čeprav je še vedno šef in mentor. Izjemno velika čast je delati z enim največjih skladateljev našega časa. Velikokrat se moram opomniti, da je to nekaj izjemnega," je lani povedal v intervjuju za Siol.net.

Rozman, ki že vrsto let živi v Los Angelesu, je kot skladatelj že od leta 2018 zaposlen v podjetju Bleeding Fingers Music, katerega ustanovitelj je njegov sloviti mentor in svetovno znani skladatelj Hans Zimmer. V istem podjetju je spoznal svojo ženo Karo Talve, ki je prav tako skladateljica in s katero tudi poslovno sodelujeta. Rozman je bil že trikrat nominiran za prestižno televizijsko nagrado emmy, tretjo nominacijo je prejel lani julija za glasbo v dokumentarni seriji The Americas, v kateri je bil narator Tom Hanks.

Prvo nominacijo za nagrado emmy si je prislužil leta 2023, prav tako serijo Prehistoric Planet z isto ekipo, leto pozneje pa je bil s Camilom Forerom nominiran za najboljšo glasbo v dokumentarni seriji Beckham. Lani je Rozman kot samostojni skladatelj prejel še nominacijo za daytime emmys (ki so eno stopničko nižje od primetime emmyjev), in sicer za glasbo Secrets of the Neandertals, dokumentarno serijo za Netflix.