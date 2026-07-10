Kratki film Čakam na vlak s projekcijo v Severni Makedoniji

Na mednarodni filmski festival Across the Lake, ki do 15. julija poteka v makedonskem Dojranu, se je uvrstil slovenski kratki igrani film Čakam na vlak Armina Čulića. Gledalca popelje v leto 1992, ko je Jugoslavija razpadala, na železniški postaji na Jesenicah pa Samir čaka na vlak, ki naj bi mu iz vojne v Bosni in Hercegovini vrnil očeta.

"Ko Samirjevo mamo obvestijo, da je njen sin osumljen vandalizma na železniški postaji, se dan postopoma razpre v prostor žalosti, jeze in zamolčanih resnic. Vrnitev na železniško postajo vodi v soočenje, v katerem obtožba vandalizma postane le povod za razkritje boleče resnice o odsotnem očetu," so vsebino filma povzeli na Bazi slovenskih filmov.

Foto: arhiv ustvarjalcev

V filmu nastopajo Emil Kulović kot Samir, Tamara Avguštin kot njegova mati, Gaber K. Trseglav v vlogi šefa postaje, Edo Kazić kot Zoran ter Perica Jerković v vlogi Zoranovega očeta.

Foto: arhiv ustvarjalcev

Film od preimere naprej uspešno potuje po festivalih

"Veseli me, da Čakam na vlak od aprilske premiere naprej uspešno potuje po festivalih. Še posebej mi veliko pomeni, da je prejel tri nagrade na Balkanu, kjer sporočilo filma o solidarnosti in miru nagovarja občinstvo. Verjamem, da nas prav zgodbe, ki poudarjajo medsebojno povezanost, lahko spomnijo na to, kaj je resnično pomembno. Veselim se, da bo film svojo pot nadaljeval tudi na drugih festivalih in še naprej širil svoje sporočilo," je besede mladega režiserja in scenarista Armina Čulića v sporočilu za javnost navedla produkcijska hiša Rusaalka.

Foto: arhiv ustvarjalcev

Kot so zapisali, so Čakam na vlak, katerega producent je Marko Kumer Murč, doslej med drugim predvajali na filmskih festivalih na Kosovu, v Severni Makedoniji, Albaniji in Srbiji. Napovedujejo ga tudi na poletnem filmskem festivalu na Braču in Pillusion Film Festivalu, ki konec avgusta poteka blizu Innsbrucka.

Mladi režiser in scenarist filma Armin Čulić Foto: arhiv ustvarjalcev

Foto: arhiv ustvarjalcev

Na domačem Festivalu Vizije je osemminutni film v programu FilmFreš prejel naziv FilmFrešVizionarja za najboljši film, na Balkan Film Food Festivalu nagrado za najboljši študentski kratki film, na Študentskem filmskem festivalu slovanskih držav, ki ga pripravljajo na Poljskem, pa posebno omembo žirije, so še sporočili.