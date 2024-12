Umrla igralka iz serije Severna obzorja

Po krajši bolezni je pri 67 letih umrla Diane Delano, karakterna igralka, ki je nastopila v vrsti serij in filmov. Njena najbolj prepoznavna vloga je bila s strelnim orožjem obsedena narednica Barbara Semanski v seriji Severna obzorja, igrala pa je tudi v grozljivki Krvava žetev in množici drugih TV-serij in filmov.

Ukvarjala se je tudi s sinhronizacijo, svoj glas je posodila vrsti animiranih likov, njena zadnja vloga pa je bila v muzikalu Paradise, A Town of Sinners and Saints, ki je v začetku decembra prišel na platformo Amazon Prime.