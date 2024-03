Temnopolti filmski igralec Louis Gossett Jr. je v petek umrl v rehabilitacijskem centru v kalifornijski Santa Monici, poroča Washington Post, ki vzroka smrti 87-letnika ne navaja. Igralec se je zadnja leta ubadal z rakom na prostati in težavami z dihanjem.

Gossett je nastopil v več kot 100 filmih, oskarja pa je dobil za vlogo podčastnika marincev v filmu Častnik in gentleman, kjer je v glavni vlogi nastopil Richard Gere. Prejel je tudi televizijsko nagrado emmy za vlogo v seriji o suženjstvu v ZDA Korenine.

Nekdanji univerzitetni košarkar Gossett je v svoji skoraj sedem desetletij trajajoči karieri postal eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije, vendar pa po osvojitvi oskarja kar leto dni ni dobil nobene ponudbe za vlogo.

Ob njegovi zvezdi na hollywoodskem pločniku slavnih so ob njegovi smrti položili rože njemu v čast.

Policisti so ga priklenili na drevo, ker jim je bil v dragem športnem avtomobilu sumljiv

Takšna je bila tiste čase usoda temnopoltih igralcev, s katero se je Gossett seznanil že leta 1967 ob prvem obisku Los Angelesa. Policisti so ga ustavili in ga za tri ure priklenili na drevo, ker jim je bil v dragem športnem avtomobilu sumljiv.

Rodil se je leta 1936 v Brooklynu in odraščal na Coney Islandu. Igralsko kariero je začel na Broadwayju, kjer je leta 1953 prejel dobre kritike za glavno vlogo v predstavi Take a Giant Step. Takrat je imel šele 17 let.

Kasneje se je osredotočil na televizijo in v znameniti nadaljevanki Korenine igral Fidlerja – mentorja sužnju Kunta Kinteju, ki ga je igral LeVar Burton.

Gossett je leta 1977 za to vlogo dobil emmyja, leta 1983 pa kot prvi temnopolti igralec po Sidneyju Poitierju oskarja za vlogo v Častniku in gentlemanu. Po oskarju je za preživetje sprejemal manjše vloge v nizkoproračunskih produkcijah. Zapadel je v depresijo, ki jo je blažil po svoje, s kokainom.

