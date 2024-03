Hrvaški zdravilec bo po smrti Slovenke moral v zapor

Keleminoviću so sodili po smrti Ave Curk iz Ajdovščine, ki je za rakom zbolela pred skoraj desetimi leti. Ta je po prejeti diagnozi zavrnila onkološko zdravljenje in se raje obrnila na Keleminovića, ki ji je narekoval jemanje zeliščnih pripravkov, klistirje ipd. ter ji za to zaračunal okoli 22 tisoč evrov.

Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba

Okrožno sodišče v Novi Gorici je Keleminovića junija 2022 zaradi oderuštva obsodilo na pogojno zaporno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo dveh let. Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba, višje sodišče v Kopru pa je junija 2023 delno ugodilo le pritožbi državne tožilke ter mu namesto triletne pogojne kazni naložilo enoletno zaporno kazen. Senat višjega sodišča je namreč presodil, da za tako zavržno ravnanje, kot ga je tožilstvo očitalo hrvaškemu zdravilcu, pogojna kazen ni primerna.

Ko je odločitev sodišča postala pravnomočna, je Keleminović vložil predlog za alternativno prestajanje kazni. Leto zapora je želel odslužiti z vikend zaporom ali hišnim zaporom. Vendar je sodišče ta predlog sredi novembra lani zavrnilo oziroma zavrglo, navajajo Primorske novice. Tudi na sklep o zavrnitvi oziroma zavrženju predloga za alternativno prestajanje kazni se je Keleminović pritožil, a je višje sodišče v Kopru 21. marca pritožbo zavrglo.

Plačati mora tudi denarno kazen

Keleminović mora po odločitvi sodišča plačati tudi denarno kazen in vrniti protipravno pridobljeno premoženjsko korist. Ker tega doslej ni storil, bo sodišče sprožilo izvršbo za skupaj približno sto tisoč evrov. Na to pravnomočno sodbo je Keleminović vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, o kateri pa vrhovni sodniki še niso odločili, dodaja časnik.

Prav tako še ni zaključeno sojenje Keleminoviću zaradi ponarejanja listin. Novogoriško okrožno sodišče mu je izreklo pogojno kazen – tri mesece zapora z letom in pol preizkusne dobe. Državno tožilstvo mu je očitalo ponarejanje listin, ker naj bi predložil lažno diplomo ene od univerz v Odesi v Ukrajini. Sodba še ni pravnomočna, saj koprski višji sodniki o pritožbi še niso odločili.