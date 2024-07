Umrl je mednarodno uveljavljen nemški skladatelj Wolfgang Rihm. Star je bil 72 let. Skladati je začel pri 11 letih in je s tem nadaljeval vse do svoje smrti. Njegov opus obsega več sto del. V Karlsruheju rojeni skladatelj velja za enega najpogosteje izvajanih sodobnih skladateljev v Evropi.

Njegova soproga je potrdila, da je skladatelj umrl minulo soboto v Ettlingenu pri Karlsruheju. Za seboj je pustil več kot 500 del, vključno z operami in velikimi orkestralnimi deli, komorno glasbo, glasbo za gledališča in vokalnimi deli. Po poročanju nemških medijev je skladatelj podlegel raku, za katerim je zbolel pred štirimi leti.

"Izgubljamo resnično institucijo v glasbenem svetu. Njegova dela bodo ostala," se mu je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poklonila nemška ministrica za kulturo Claudia Roth.

Svoj preboj doživel na festivalu Donaueschinger Musiktage

Rihm je študiral kompozicijo na Univerzi za glasbo v Karlsruheju pri Eugenu Wernerju Velteju in se intenzivno ukvarjal z glasbo Arnolda Schönberga in Antona Weberna. Nato je odšel v Köln na študij pri Karlheinzu Stockhausnu. Leta 1985 je nasledil svojega nekdanjega učitelja Velteja na mestu profesorja kompozicije. Svoj preboj je Rihm dosegel leta 1974 na festivalu Donaueschinger Musiktage s premiero orkestralne skladbe Morphonie.

Najpomembnejša dela Wolfganga Rihma vključujejo opere Die Eroberung von Mexico, Die Hamletmaschine, Jakob Lenz, Dionysos, Proserpina in Das Gehege ter dela iz njegovega orkestrskega repertoarja.

Znan tudi po svoji kulturno-politični angažiranosti

Rihm je bil znan tudi po svoji kulturno-politični angažiranosti. Bil je član izvršnega odbora Združenja nemških skladateljev, Nemškega glasbenega sveta, član upravnega odbora Fundacije Heinrich Strobel in član nadzornega sveta Geme, nemške organizacije za kolektivno upravljanje avtorskih pravic. Do nedavnega je kot umetniški vodja akademije sodeloval pri načrtovanju festivala v švicarskem Luzernu.

Prejel številne nagrade

Za svoje skladateljsko delo je prejel številne nagrade. Med drugim je leta 2003 prejel glasbeno nagrado Ernst von Siemens, ki velja za eno od najuglednejših glasbenih nagrad in jo pogosto označujejo kot Nobelovo nagrado za glasbo, leta 1999 Bachovo nagrado mesta Hamburg in leta 1981 Beethovnovo nagrado mesta Bonn. Nagrado Jacoba Burckhardta Fundacije Johanna Wolfganga von Goetheja je prejel leta 1998.

Leta 1989 so mu tudi podelili red za zasluge Zvezne republike Nemčije in leta 2001 častnik reda umetnosti in književnosti francoskega ministrstva za kulturo. Med drugim je prejel leta 2014 tudi veliki križ za zasluge z zvezdo in pasom Zvezne republike Nemčije, navaja spletna enciklopedija v nemškem jeziku Wikipedia.

Preberite še: