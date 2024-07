Umrl je eden od veteranov britanskega bluesa John Mayall. Vpliven je bil s svojo skupino The Bluesbreakers, katere člani so bili številni prepoznavni glasbeniki, med njimi Eric Clapton, Peter Green in Mick Taylor. Umrl je na svojem domu v Kaliforniji, star 90 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umrl je mirno na svojem domu v Kaliforniji, so v ponedeljek zapisali na njegovi Facebook strani.

Pevec in multiinstrumentalist, ki je igral kitaro, klaviature in orglice, se je rodil leta 1933. Prislužil si je vzdevek boter britanskega bluesa, saj je bil s skupino The Bluesbreakers, ki jo je ustanovil v začetku 60. let, na samem začetku plodnega obdobja rock glasbe.

V njegovi skupini so znanje brusili nekateri velikani tega žanra. Izkazala se je za odskočno desko za kariero več kitaristov in drugih instrumentalistov, ki so kasneje ustanovili lastne skupine.

Igral in povezal se je s tremi svetovno znanimi izvrstnimi glasbeniki

Mayall se je leta 1963 pri 30 letih iz severne Anglije preselil v London. Opustil je poklic grafičnega oblikovalca in se odločil za kariero bluesa, glasbenega sloga, ki se je rodil med temnopoltimi Američani. Povezal se je z vrsto mladih kitaristov, vključno s Claptonom, ki je kasneje ustanovil skupino Cream, Greenom, ki je ustanovil zasedbo Fleetwood Mac, in Taylorjem, ki je pomagal ustanoviti Rolling Stonse.

Z debitantskim albumu Bluesbreakersov iz leta 1966, Blues Breakers with Eric Clapton, je navdušil ljubitelje glasbe z mešanico soul rocka in ameriškega kitarskega bluesa ob priredbah pesmi Roberta Johnsona, Otisa Rusha in Rayja Charlesa.

Blues glasba, ki jo je igral na britanskih prizoriščih, je bila "novost za belopolto Anglijo," je povedal za AFP leta 1997.

Album je bil velika uspešnica. Claptona je izstrelil med zvezdnike ter prinesel priljubljenost nekoliko bolj osebnoizpovedni blues glasbi.

Odlikovan tudi kot častnik reda britanskega imperija

Leta 1968 se je Mayall preselil v Kalifornijo in leta 1972 opravil obsežno turnejo po ZDA. V 60. letih je posnel številne prelomne albume, med njimi Crusade, A Hard Road in Blues From Laurel Canyon. Sledili so še številni drugi, vključno do zadnjega The Sun Is Shining Down iz leta 2022.

Leta 2005 je bil Mayall odlikovan kot častnik reda britanskega imperija.

Oglejte si še: