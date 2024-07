V 89. letu se je poslovil dirigent Marko Munih, ki je bil 16 let odgovorni urednik in umetniški vodja glasbenih programov na Radiu Slovenija. Večkrat nagrajeni dirigent je vodil mnogo zasedb, tudi Simfonike RTV Slovenija, komorni zbor takratne RTV Ljubljana in radijski mladinski zbor, poročata MMC RTV Slovenija in Radio Slovenija.