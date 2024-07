Umrl je radijski novinar Gojko Bervar

Gojko Bervar je veljal za enega najuglednejših slovenskih radijskih novinarjev. Rodil se je leta 1946 v Zrečah, na ljubljanski filozofski fakulteti je študiral sociologijo in geografijo. Med letoma 1971 in 2009 je na Radiu Ljubljana ter Radiu Slovenija delal kot novinar in urednik uredništva mladinskega programa, novinar komentator, urednik uredništva za Slovence po svetu ter urednik uredništva dokumentarno-feljtonskih oddaj, navaja portal Slovenska biografija.

Bil je član Društva novinarjev Slovenije, od leta 2015 pa je kot predsednik štiri leta vodil novinarsko častno razsodišče.

Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim Tomšičevo nagrado za dosežke v novinarstvu leta 1991 in nagrado bratstvo resnice/consortium veritatis za življenjsko delo leta 2009.