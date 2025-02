Po dolgi bitki z boleznijo se je poslovil Andrej Mravlje, novinar in dolgoletni dopisnik Dnevnika.

Andrej Mrevlje je bil novinar in dopisnik. Za Dnevnik je poročal iz Rima, Kitajske in Pariza, nazadnje je svoje delo opravljal iz New Yorka, kamor sta se preselila z ženo Elisabeth Rosenthal, poroča Dnevnik.

Poročal je tudi iz Pakistana, Severne Koreje, Mongolije in Balkana.