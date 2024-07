V sredo se je poslovil nemški didžej in glasbeni producent Tomcraft, čigar pravo ime je bilo Thomas Brückner. Umrl je dober mesec po 49. rojstnem dnevu.

"S težkim srcem vam sporočamo, da je v sredo umrl ljubljeni oče in mož," je prek družbenih omrežij sporočila njegova družina, "za vedno boš v naših srcih, dokler ne bomo spet skupaj". Vzroka njegove smrti niso razkrili.

V Münchnu rojeni Brückner se je z vrtenjem plošč in glasbeno produkcijo začel ukvarjati v začetku 90. let, bil je eden prvih prepoznavnih didžejev progresivne trance glasbe. Globalni uspeh mu je prinesla skladba Loneliness iz leta 2002, med njegovimi prepoznavnimi skladbami sta tudi Prosac in Viva, ki ju je ustvaril že v 90. letih, a ju je občinstvo zares odkrilo šele po uspehu skladbe Loneliness.

V prvih letih novega tisočletja je nastopal na nekaterih največjih glasbenih festivalih, denimo Love Parade v Berlinu in Fuji Rock Festival na Japonskem, ter v klubih od Singapurja in Tokia do Los Angelesa in Sao Paula.