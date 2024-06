Umrl je glasbeni zvezdnik, ki je v 90. letih zažigal s plesnimi uspešnicami

V 54. letu starosti je umrl producent plesne glasbe Paul Spencer, ki je v 90. letih zaslovel kot član skupine Dario G. "Z veliko žalostjo sporočamo, da se je poslovil naš ljubi Paul Spencer," je prek družbenih omrežij sporočila njegova družina: "Vse do konca je ostal pozitiven, a to je bila edina bitka, v kateri ni mogel več zmagati. Za seboj pušča čudovito glasbeno zapuščino, za mnogo ljudi pa ogromno srečnih spominov."

Spencer je didžejsko oziroma producentsko skupino Dario G ustanovil s kolegoma Scottom Rosserjem in Stephenom Spencerjem (nista bila v sorodu). Leta 1997 jih je med zvezde izstrelila plesna skladba Sunchyme.

Leto pozneje so izdali še eno uspešnico Carnaval De Paris, ta je obveljala za neuradno himno svetovnega nogometnega prvenstva, ki je bilo tistega leta v Franciji.

Pozneje sta Rosser in Stephen Spencer zapustila skupino, Paul Spencer pa je naprej nastopal pod imenom Dario G.

Da je bolan, je javnosti razkril junija lani. "Težko je to zapisati. Ravnokar sem izvedel, da imam kolorektalnega raka v četrtem stadiju in še senco na jetrih," je takrat zapisal na Instagramu: "Prepričan sem, da je to težko tudi prebrati. Potrudil se bom po najboljših močeh in kot vedno ostal pozitiven."