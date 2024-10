Priljubljeni hrvaški pevec skočil v zakonski stan

Nevesta Elizabeta je izbrala elegantno belo poročno obleko, čez obleko pa so padali naborki, čipka in biserni okraski. Nosila je tudi vpadljivo ogrlico, ženin Baby Lasagna pa je bil v temni obleki s črtami.

Markova priča je bil njegov brat, nevesto Elizabeto pa je pred oltar pospremila najboljša prijateljica. Poročni obred je vodil župnik iz Markove župnije, je pricurljalo iz dobro obveščenih krogov. Istarski.hr je namreč ekskluzivno poročal, da so od enega od gostov izvedeli, da je bila poroka organizirana v retro stilu in da nihče ni smel fotografirati.

Kako se je pravljica začela, je v dokumentarcu Naproti Evrosongu razkrila nevesta Elizabeta. "Z Markom se poznava več kot tri leta. Spoznala sva se na Instagramu. Igral je v bendu, vedela sem zanje in sem si rekla: 'Poglej, kakšen čeden fant.' Potem sem se odločila, da ga začnem spremljati na Instagramu. On je nato začel spremljati mene in z mano stopil v stik. Ljubezenska zgodba 21. stoletja," je razkrila presrečna Elizabeta.