Med koncertom italijanske zvezdnice odjeknili streli

V začetku tega tedna se je na koncertu priljubljene italijanske pevke Laure Pausini v Parizu zgodilo streljanje. Po poročanju francoskih medijev je nek moški skušal vstopiti v VIP-prostor, ko so mu to preprečili, pa je začel s polavtomatskim orožjem streljati v vrata. Izstrelil je 17 nabojev, nato so ga obvladali varnostniki, ki so ga predali policistom, ti pa so ugotovili, da je imel strelec pri sebi tudi nož in izvijač.

Identitete strelca policija ni razkrila, po poročanju francoskih medijev je ob aretaciji večkrat izjavil, da želi spremeniti svet ter da so ga za dejanje navdihnili francoski raper Booba in protesti francoskih kmetov.

V streljanju ni bil nihče ranjen, in čeprav je incident močno prestrašil občinstvo, se je koncert po premoru nadaljeval. Laura Pausini dogodka ni javno komentirala, na družbenih omrežjih je delila le utrinek s koncerta in fotografijo izpod Eifflovega stolpa.

