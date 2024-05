Idilični grad Mokrice bo prvič gostil hrvaški glasbeni spektakel

Najbolj znana hrvaška glasbena znamka za mlade Lollipop tokrat prvič prihaja v Slovenijo. V zgodovinskem idiličnem okolju grada Mokrice bo 25. maja za obiskovalce priredila pravi spektakel z različnimi glasbenimi zvrstmi, to so R'n'B, hip hop, EDM in pop.

Najbolj znana hrvaška glasbena znamka za mlade Lollipop, ki svoj glasbeni slog gradi na prepoznavnem konceptu glasbenih uspešnic iz obdobja prvega desetletja 21. stoletja, je do danes osvojila srca več kot sto tisoč obiskovalcev.

Med dozdajšnjimi dogodki so organizatorji obiskovalcem razdelili že več kot 80 tisoč lizik. Foto: Arhiv organizatorja

Na zabavi v razkošnem gradu Mokrice boste lahko zaplesali ob zabavnih animacijah, nagradnih igrah, promocijah ter simboličnih in res unikatnih darilih – lizikah, katerih okus vas bo popeljal v brezskrbno in veselo otroštvo, obljubljajo organizatorji.

Med obiskovalce na dozdajšnjih dogodkih razdelili že več kot 80 tisoč lizik

Že od začetka leta 2021 je Lollipop osvajal srca več deset tisoč obiskovalcev. V samo treh letih je prerasel v mega spektakel, ki je izvedel skupno 30 dogodkov v osmih hrvaških mestih in dosegel zavidljivo število več kot 50 tisoč obiskovalcev ter naziv najhitreje rastoče hrvaške znamke v industriji glasbenih dogodkov.

Foto: Arhiv organizatorja

Ta uspešna prireditvena blagovna znamka, ki nenehno raste, je tako postala prepoznavna po svojih glasbenih dogodkih na inovativnih lokacijah, kot so Medvedgrad, Muzej za umetnost in obrti, Sljemenski stolp in druge. Med dozdajšnjimi dogodki so obiskovalcem razdelili že več kot 80 tisoč lizik.

Dogodka se udeležujejo mladi iz številnih evropskih držav

V samo treh letih obstoja je Lollipop zabeležil ogromen porast števila obiskovalcev, dogodka pa se udeležujejo številni mladi iz mnogih evropskih držav, kot so Srbija, Španija, Velika Britanija, Nizozemska, Avstrija in Nemčija, ki si plesišče delijo s hrvaškimi ter slovenskimi žurerji in se zabavajo ob glasbenih uspešnicah izvajalcev, kot so Black Eyed Peas, Pitbull, Katy Perry, Justin Timberlake, Lady Gaga, Britney Spears, Madonna, Ke$ha, Daft Punk, Sean Paul, Timbaland, Fergie, Kanye West, Usher, Rihanna, Kid Cudi, Gwen Stefani, Flo Rida, Akon, David Guetta, LMFAO, Miley Cyrus, Nelly, Shakira, Usher ter številnih drugih ...

Foto: Arhiv organizatorja

Na glasbenem dogodku Lollipop Mokrice je število vstopnic omejeno, svojo pa si lahko še zagotovite v sistemu Entrio.hr in Entrio.si.

Foto: Arhiv organizatorja