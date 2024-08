Bo Taylor Swift vendarle nastopila na Dunaju?

Nacionalna radijska postaja Hitradio Ö3 poroča, da bi se Swiftova lahko udeležila koncertov skupine Coldplay, ki so na Dunaju predvideni med 21. in 25. avgustom, in nastopila kot gostja presenečenja.

Koncerti skupine Coldplay na Dunaju že razprodani

34-letna pevka ima 20. avgusta zadnji koncert evropske turneje v Londonu, od koder naj bi odpotovala v avstrijsko prestolnico. Kot poroča omenjeni radio, gre trenutno zgolj za govorice, ki jih v pevkini ekipi še niso potrdili. Taylor Swift se na odpoved koncertov na Dunaju sicer še vedno ni odzvala, zato njeni oboževalci upajo, da gre za premišljen načrt. Velja namreč, da se pevka oglasi šele, ko ima pripravljeno rešitev.

Nastop na koncertu skupine Coldplay na Dunaju bi bil zagotovo veliko presenečenje, ki bi ga doživeli le redki, saj so tudi vsi njihovi koncerti že razprodani. Na stadionu Ernst Happel bodo nastopili 21., 22., 24. in 25. avgusta.

Taylor Swift bi morala na Dunaju nastopiti med 9. in 11. avgustom, a so koncerte zaradi groženj načrtovanega terorističnega napada odpovedali. Organizatorji so vrnili kupnino za skoraj 200 tisoč vstopnic, pevkini oboževalci pa so ostali brez koncerta, na katerega so čakali več kot leto dni.

