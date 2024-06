Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Tomorrowland so med drugim napovedani Armin van Buuren, Amelie Lens, David Guetta, Swedish House Mafia in Dimitri Vegas & Like Mike, je objavljeno na spletni strani omenjene revije.

"Tomorrowland je strast, strast več kot 200 ljudi, ki vsak dan ustvarijo čarovnijo," je v odzivu na novico povedala vodja odnosov z javnostjo pri festivalu Debby Wilmsen. "Letos bomo slavili življenje. Letošnja tema sledi festivalski temi iz leta 2016, ki je bila Duh življenja," je dodala Wilmsenova in napovedala, da bodo letos na festivalu predstavili povsem nov glavni oder. Vstopnice za festival so februarja letos razprodali v zgolj enem dnevu.

Lani je festival Tomorrowland obiskalo več kot 400 tisoč ljubiteljev elektronske glasbe. Na 16 odrih je nastopilo več kot 750 glasbenikov.

Na seznamu ni nobenega festivala iz Slovenije

Med prvimi desetimi na seznamu stotih najboljših festivalov je na osmem mestu novosadski festival Exit.

Na drugem mestu je največji festival elektronske plesne glasbe iz ZDA EDC LAS VEGAS, do desetega mesta pa sledijo še romunski megafestival Untold, Ultra Music Festival iz Miamija (ZDA), ki letos obeležuje svojo 25-letnico, britanska festivala Creamfields in Glastonbury, italijanski Kappa Futurfestival, že omenjeni Exit, World Club Dome iz nemškega Frankfurta in Coachella Valley Music and Arts Festival iz ZDA, ki je prav tako letos star 25 let.

Na zadnje, stoto mesto seznama, na katerem ni nobenega festivala iz Slovenije, se je uvrstil portugalski festival Sonar Lisboa.

V letošnjem glasovanju so zabeležili rekordno število oddanih glasov. Največ glasov je bilo iz Severne Amerike, sledijo pa Evropa, Azija, Južna Amerika, Oceanija in Afrika. Po državah je bilo največ glasov iz ZDA, nato pa iz Velike Britanije, Indije, Tajske, Brazilije, Italije, Nemčije, Romunije, Kitajske in Belgije.

Lani je festival Tomorrowland obiskalo več kot 400 tisoč ljubiteljev elektronske glasbe. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: