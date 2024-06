Otroka sta zaklenila v vozilo in odšla na glasbeni festival, rešili so ju mimoidoči

V noči iz sobote na nedeljo so mimoidoči v nemškem mestu Neustrelitz v parkiranem vozilu opazili dva otroka, ki sta kričala. Ker je bilo vozilo zaklenjeno, so na pomoč poklicali reševalce in policijo. Možje v modrem so razbili avtomobilsko steklo in otrokoma zagotovili zdravniško pomoč, poroča Fenix Magazin.