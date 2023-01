Zvezdnik Maščevalcev Jeremy Renner izredno hudo poškodovan med pluženjem snega

Jeremy Renner, Marvel's Hawkeye, hospitalized after snow plow accident https://t.co/v4dOmAIHb3 pic.twitter.com/nO1t0dYuZv — Reuters World (@ReutersWorld) January 2, 2023

Zaradi hudih poškodb in velike izgube krvi so ga morali odpeljati v bolnišnico s helikopterjem, je sporočil šerifov urad okrožja Washoe in potrdil, da je bil 51-letni igralec edini udeleženec nesreče, so poročale tiskovne agencije.

Renner je v kritičnem stanju, a je njegovo stanje stabilno, je v nedeljo povedal igralčev predstavnik. Več informacij o poškodbi igralca za zdaj ni znanih.

Renner v filmih o superjunakih Maščevalci igra lokostrelca Hawkeyea (Sokolje oko), sicer pa je dvakratni nominiranec za oskarja znan tudi po resnejših vlogah. Nominaciji je prejel za film Bombna misija, kjer je igral specialista za odstranjevanje eksploziva v Iraku, in za vlogo v filmu Mesto.