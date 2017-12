Top filmi leta 2017, ki si jih lahko ogledate še letos #video

TV-priporočila

Predstavljamo vam dvajset najboljših, najuspešnejših in najodmevnejših celovečercev, ki so letos prispeli na redni spored slovenskih kinematografov, zdaj pa si jih že lahko ogledate doma.

Novo leto lahko pričakate v družbi Čudežne ženske, Logana in drugih filmskih junakinj oziroma junakov leta 2017.

Najprej nekaj besed o uporabljeni metodologiji. Čeprav je gledanje in ocenjevanje filmov subjektivno opravilo, smo poskušali lestvico najboljših filmov leta 2017 sestaviti kar se da objektivno in z mislijo na čim širši krog gledalcev.

V poštev so prišli samo celovečerci, ki smo si jih letos lahko ogledali na rednem sporedu domačih kinematografov, pri razvrščanju filmov pa smo si pomagali s podatki, ki smo jih pridobili na spletni strani iMDB ter na dvema najbolj znanima agregatorjema filmskih recenzij – Rotten Tomatoes in Metacritic.

Skupna ocena je zaokrožena vsota vseh treh povprečnih ocen, pri čemer je ocena iMDB pomnožena z 10. Filmi so razvrščeni na lestvico glede na njihovo povprečno oceno (to smo dobili tako, da smo skupno oceno pomnožili s tri) - od tistega z najnižjo do tistega z najvišjo.

Če ima več filmov enako povprečno oceno, si ti delijo mesto na lestvici. Takšni primeri izenačenih rezultatov niti niso redki, na srečo pa vsaj zmagovalni film kraljuje na vrhu povsem sam.

Dovolj o kriterijih, preidimo na rezultate. Naj se odštevanje začne!

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 66 56 6,8 190 63 20

Osmi del Hitrih in drznih je dokazal, da ima ta priljubljena akcijska franšiza lepo prihodnost tudi brez umrlega Paul Walkerja. Ta se je od nas poslovil, toda adrenalinski pregoni, vonj po oktanu in želja po maščevanju ostajajo z nami.

Film je na voljo v videoteki DKino.

[video: 67011 / ]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 77 63 6,8 208 69 19

Oskarjevka Charlize Theron v tem razburljivem akcijskem trilerju igra vohunko, ki jo leta 1989 pošljejo v Berlin, da bi raziskala umor svojega kolega in pridobila izgubljeni seznam dvojnih agentov.

Film je na voljo v videoteki DKino in spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

18. Lepotica in zver (Beauty and the Beast)

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 71 65 7,3 212 71 18

Emma Watson v novi igrani različici brezčasne Disneyjeve ljubezenske zgodbe o uročenem princu in prikupni mladenki, ki jo zver zapre v svojo graščino. Najdonosnejši film leta 2017!

V torek, 26. 12., ob 22. uri na HBO.* │ Film je na voljo tudi na HBO On Demand in HBO GO.

[video: 63903 / Molk (Silence)]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 84 79 7,2 235 78 17

Epska zgodovinska drama slovitega Martina Scorseseja o mladih jezuitskih duhovnikih (Andrew Garfield, Adam Driver), ki se v 17. stoletju odpravita na Japonsko poiskat svojega nekdanjega mentorja (Liam Neeson), ki je tam širil krščanstvo

Film je na voljo v videoteki DKino.

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 89 75 7,5 239 79 16

Hvaljeno nadaljevanje akcijskega trilerja iz leta 2014, v katerem se nekdanji plačanec v podobi Keanuja Reevesa odpravi v Rim, kjer se spopade z nekaterimi najnevarnejšimi plačanimi morilci na svetu.

Film je na voljo v videoteki DKino in spletni videoteki DKino na www.tvin.si samo še do 30. decembra.

[video: 66031 / ]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 92 73 7,6 241 80 15

Najnovejša filmska izdaja pomlajenega Marvelovega superjunaka s Tomom Hollandom v vlogi srednješolca Petra Parkerja in njegovega junaškega alter ega Spider-Mana.

Film je na voljo v videoteki DKino.

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 92 76 7,6 244 81 14

Po stripih DC Comics posneta akcijska domišljijska pustolovščina o amazonski princesi (Gal Godot), ki na bojiščih druge svetovne vojne odkrije vse svoje sposobnosti in lastno usodo.

Film je na voljo v videoteki DKino.

[video: 66303 / ]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 93 82 7,5 250 83 12

Izjemno hvaljen tretji del obujene franšize prikazuje neizprosen spopad med opicami in ljudmi, od katerega je odvisna usoda obeh vrst in prihodnost našega planeta.

Film je na voljo v videoteki DKino.

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 93 78 7,9 250 83 12

Brezkompromisna drama o moči sočutja in solidarnosti v boju proti birokratski brezbrižnosti sistema, ki je veteranskemu režiserju Kenu Loachu lani v Cannesu prinesla drugo zlato palmo.

Film je na voljo v videoteki DKino.

[video: 63524 / Logan: Wolverine (Logan)]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 93 77 8,2 252 84 10

Zadnje in kritiško najbolj hvaljeno poglavje sage o slovitem mutantu Wolverinu, s katerim se Hugh Jackman in Patrick Stewart dokončno poslavljata od franšize Možje X.

Film je na voljo v videoteki DKino samo še do četrtka, 4. januarja!

10. Ona (Elle)

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 89 91 7,2 252 84 10

Drzna žanrska zmes Paula Verhoevna (Prvinski nagon) z Isabelle Huppert v koži enigmatične ženske, ki noče pristati na vlogo žrtve posilstva. Najbolj provokativen film lanskega Cannesa in dobitnik globusov za najboljši tujejezični film ter najboljšo glavno igralko v drami.

V soboto, 30. 12., ob 22.50 na Cinemax.* │ Film je na voljo tudi na HBO On Demand.

[video: 66505 / ]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 93 86 7,7 256 85 8

Zvezdniška igralska zasedba v hvaljeni akcijsko-komični kriminalki Edgarja Wrighta o mladem vozniku za pobege, ki se po neuspelem ropu znajde v smrtni nevarnosti.

Film je na voljo v videoteki DKino.

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 94 86 7,6 256 85 8

Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Nominacija za oskarja za najboljši animirani celovečerec in posebna omemba žirije v canskem sklopu Posebni pogled.

Film je na voljo v videoteki DKino.

[video: 64990 / Zbeži! (Get Out)]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 99 84 7,7 260 87 6

Temnopolti mladenič obišče družinsko posestvo svojega belopoltega dekleta, kjer sprva naleti na toplo dobrodošlico, nato pa odkrije resnico, ki je bolj srhljiva od česarkoli, kar si je lahko predstavljal. Srhljivka leta!

Film je na voljo v videoteki DKino.

Svobodna priredba gledališke igre Smrt trgovskega potnika Arthurja Millerja, s katero iranski režiser Asghar Farhadi (Ločitev) mojstrsko oriše stanje duha v državi. Letošnji prejemnik tujejezičnega oskarja in največkrat nagrajen film lanskega Cannesa.

Film je na voljo v videoteki DKino.

[video: 64613 / Bučko (Ma vie de Courgette/My Life as a Zucchini)]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 98 85 7,8 261 87 5

V slovenščino sinhroniziran lutkovni animirani film o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Nominiranec za oskarja in zlati globus ter nagrajenec evropske filmske akademije za najboljši animiran celovečerec.

Film je na voljo v videoteki DKino.

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 92 94 8,2 268 89 4

Epski vojni film Christopherja Nolana (Vitez teme, Izvor, Medzvezdje) o največji pomorski evakuacijski akciji v zgodovini, ki je imela neposreden vpliv na potek druge svetovne vojne. Tri nominacije za zlati globus, tudi za najboljšo dramo leta in najboljšo režijo.

Film je na voljo v videoteki DKino.

2. Manchester By The Sea

[video: 66268 / ]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 95 96 7,9 270 90 2

Izjemen Casey Affleck v srce parajoči, a tudi presenetljivo humorni meditaciji o krivdi, žalovanju in moči ljubezni. Oskar za glavno moško vlogo in izvirni scenarij.

V ponedeljek, 1. 1., ob 18.15 na Cinemax 2.* │ Film je na voljo tudi na HBO On Demand.

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 98 95 7,7 270 90 2

Globoko oseben, ganljiv in poetičen, a kot britev oster filmski esej, ki prikaže ZDA skozi oči ikone gibanja za pravice temnopoltih, karizmatičnega in vizionarskega Jamesa Baldwina. Zmagovalec ljubljanskega Festivala dokumentarnega filma in nominiranec za oskarja za najboljši dokumentarec.

Film je na voljo v videoteki DKino.

[video: 63341 / ]

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Mesto 98 99 7,5 272 91 1

Prišli smo do velikega zmagovalca. Ljubitelje sedme umetnosti je letos najbolj navdušil film Mesečina – slogovno drzna pripoved Barryja Jenkinsa o odraščanju v revnem predelu Miamija, ki je zaradi tenkočutne upodobitve afroameriške moškosti nemudoma obveljala za pionirsko delo.

Mesečina je prejela oskarje za najboljši film leta, igralca v stranski vlogi (Mahershala Ali) in prirejen scenarij. Če sklepamo po ocenah kritikov in gledalcev, povsem zasluženo.

Film je na voljo v videoteki DKino.

Častne omembe

Vam zgornja dvajseterica filmov ne zadostuje? Predstavljamo vam še tri žanrsko različne celovečerce, ki so v slovenske kinematografe prispeli v vzdihljajih leta 2016.

[video: 62638 / Rogue One: Zgodba Vojne zvezd (Rogue One: A Star Wars Story)]

Rogue One: Zgodba Vojne zvezd (Rogue One: A Star Wars Story)

Prvi del Antologije Vojne zvezd – serije samostojnih celovečercev, ki se odvijajo pred dogodki iz Lucasove izvirne trilogije – je uspešno opravil svojo nalogo in ljubiteljem franšize pokazal, da je v galaksiji daleč, daleč stran še veliko zamolčanih zgodb, ki čakajo na filmsko upodobitev.

V torek, 26. 12., ob 22. uri na HBO.* │ Film je na voljo tudi na HBO On Demand in HBO GO.

S človeško toplino in drznim humorjem prežeta pripoved o obujanju ljubezni med očetom in hčerjo, ki je navdušila kritike na lanskem festivalu v Cannesu. Evropski film leta 2016 in nominacija za tujejezičnega oskarja.

V petek, 29. 12., ob 20. uri na Cinemax.* │ Film je na voljo tudi na HBO On Demand.

Film si lahko ogledate tudi v videoteki DKino in spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

Če si še niste ogledali odlične kriminalne drame Davida Mackenzia o teksaških bratih, ki se lotita ropanja bančnih podružnic, da bi družini vrnila ukradeno prihodnost, vam svetujemo, da to storite čim prej. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta.

Film je na voljo v videoteki DKino.

Na koncu še preverimo, kako bi se po teh kriterijih izkazala dva filma, ki se nista uvrstila na lestvico, čeprav sta močno zaznamovala letošnjo kinematografsko sezono.

Kritiško hvaljenega muzikala Dežela La La v teh dneh žal nismo zasledili na malih zaslonih. Če bi ga, bi se ta na četrtem mestu izenačil z Dunkirkom, Mesečina pa bi obdržala svoj primat.

In film, o katerem v teh dneh vsi govorijo? Poslednji Jedi ima trenutno enako povprečno oceno kot Voznik in Rdeča želva, kar pomeni, da bi se uvrstil nekam na sredino naše lestvice. Ne glede na to, kaj si o obeh mislite, si verjetno vsi želimo, da bi bila naslednje leto konkurenca vsaj tako huda kot je bila letošnja.

Rotten Tomatoes Metacritic iMDB Skupna ocena Povprečna ocena Dežela La La 92 93 8,1 266 89 Vojna zvezd: Poslednji Jedi 91 86 7,6 253 84

