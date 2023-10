Svetovna premiera filma o ukradenih slovenskih dojenčkih

V frankfurtskem Nemškem filmskem inštitutu in Nemškem filmskem muzeju je bila v sredo zvečer v okviru častnega gostovanja Slovenije na frankfurtskem knjižnem sejmu premiera slovenskega filma Maje Weiss Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna, ki govori o ukradenih slovenskih dojenčkih in nacističnem rasnem eksperimentu.

Film režiserke Maje Weiss je prvi slovenski v celoti arhivsko kolorirani celovečerni dokumentarni film. Barvanje črno-belih fotografij in gibljivih podob iz bogatega materiala nemških, ameriških in slovenskih arhivov gledalca opozarja, da se vojna ni dogajala le nekoč, ampak se dogaja tu in zdaj, pred nami in našimi očmi. Tako preteklost postane sedanjost.

Zgodba štirih ukradenih slovenskih otrok

Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna prinaša ganljive in pretresljive zgodbe štirih slovenskih otrok, ki so bili del nacističnega rasnega eksperimenta v času druge svetovne vojne. Film je bil posnet v Sloveniji, Nemčiji, Belgiji in Kostariki, kamor je življenjska pot ponesla štiri nekoč ukradene slovenske dojenčke.

Prizor iz filma Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna Foto: Bela film

Vsaka od štirih zgodb ukradenih otrok je kompleksna in različna. V filmu se opazi dvojna tragedija teh otrok, njihovo dvojno trpljenje, nekateri so celo dvakrat izgubili starše, je ob premieri povedala Maja Weiss. Film prinaša opozorilo, da se kaj takega ne bi smelo več dogajati, a je realnost žal drugačna, saj film ob koncu opozori tudi na ugrabljanje otrok med trenutno vojno v Ukrajini.

Kot je povedala režiserka, gre za pričevanja štirih slovenskih ukradenih otrok ter za protivojni film in dokumentarec v spomin in opomin. Film poleg protivojnega sporočila pokaže tudi daljnosežne posledice vojn ter odpira vprašanja identitete in skritih zgodb, o katerih je treba javno spregovoriti.

Foto: STA

Kot sta še povedali Weissova in pisateljica Nataša Konc Lorenzutti, je bil povod za nastanek filma izvorno v enem od prejšnjih dokumentarcev Maje Weiss, Banditenkinder - slovenskemu narodu ukradeni otroci, prek katerega je Konc Lorenzuttijeva izvedela za slovenske ukradene dojenčke v času druge svetovne vojne. Ker je želela povedati zgodbe teh otrok, je najprej nastal roman, nato pa je v času pandemije covid-19 začel nastajati še njun skupen scenarij za film, ki si ga bo konec prihodnjega leta mogoče ogledati tudi na slovenski nacionalni televiziji.

Na premieri tudi dva od ukradenih otrok

Premiere se je med drugim udeležil Ivan Acman, ki se je rodil leta 1941 in je eden od štirih ukradenih slovenskih dojenčkov, katerih zgodba je predstavljena v filmu.

Ivan Acman Foto: STA

Pred ogledom filma je Acman izrazil upanje, da bo film v poduk in razmislek, da se grozodejstva iz preteklosti ne bi ponavljala. Po premieri je vidno ganjen povedal, da se počuti prizadetega, a dodal, da je sam imel srečo, da ga je kot dojenčka posvojila ljubeča družina.

Poleg Acmana sta si film ogledala še ena od ukradenih slovenskih otrok iz filma, Ingrid Von Oelhafen, ki se je rodila kot Erika Matko, ter nemški zgodovinar in pionir raziskovanja Lebensborna George Lilienthal.

Ingrid Von Oelhafen, ki se je rodila kot Erika Matko. Foto: STA

Zasluga za to, da je bila premiera filma v Nemčiji, gre prav častnemu gostovanju Slovenije na frankfurtskem knjižnem sejmu. Gre za slovensko-nemško temo, ki mora Nemce zanimati, je prepričana Konc Lorenzuttijeva. Opozorila je tudi, da so bili tisti ukradeni otroci, ki so se po drugi svetovni vojni vrnili v Slovenijo, ob vrnitvi spregledani in zaznamovani z nemštvom.

Program Lebensborn je nacistična Nemčija vzpostavila leta 1935. Njegov namen je bil zajeziti padec natalitete arijske rase na več načinov, tudi z ugrabljanjem rasno ustreznih otrok. Idejni vodja Lebensborna je bil Heinrich Himmler.

Oglejte si še: