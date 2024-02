Srbski igralec zaradi protesta Ukrajine izgubil vlogo

Pred nekaj tedni so ustvarjalci priljubljene serije HBO Beli lotos (The White Lotus) v igralsko zasedbo tretje sezone vključili tudi srbskega igralca Miloša Bikovića, znanega iz srbskih uspešnic Montevideo, se vidimo! in Južni veter. Kmalu zatem je na družbenih omrežjih protest zaradi te odločitve objavilo ukrajinsko zunanje ministrstvo, ki je Bikoviću očitalo proruska stališča.

Po nekajdnevnem molku so ustvarjalci serije sporočili, da so Bikovića umaknili iz igralske zasedbe. "Odločili smo se, da se z njim razidemo in za vlogo najamemo nekoga drugega," so povedali za tiskovno agencijo AFP.

Na to odločitev se je nato odzval tudi Biković ter jo označil za zmagoslavje absurdnosti in poraz umetnosti. V daljšem zapisu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je poudaril, da ne podpira nobene vojne in da je tudi sam odraščal v času vojne na območju nekdanje Jugoslavije. "Takega uničenja ne privoščim nikomur," je zapisal.

Biković je sicer v zadnjih desetih letih igral v več ruskih filmih, leta 2018 je od Vladimirja Putina dobil državno odlikovanje, leta 2021 pa še častno rusko državljanstvo. Ruskega napada na Ukrajino ni nikoli javno podprl.

