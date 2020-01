Spremljajte koncert najbolj vročih glasbenikov ta trenutek

Filmska franšiza Hitri in drzni bo letos maja dobila novo, deveto nadaljevanje. Prvi napovednik za najnovejši del akcijske sage bo pospremilo koncertno dogajanje v Miamiju, kjer bodo nastopili glasbeniki Cardi B, Ozuna, Wiz Kalifa, Charlie Puth in Ludacris. Glasbeni večer bosta vodila igralec Tyrese Gibson in Maria Menounous. Kot gostje pa se bodo pojavili tudi igralci iz filma. Prvo predvajanje napovednika in tudi koncert si boste od 21. ure lahko v živo ogledali tudi na Siol.net.