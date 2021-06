Ura za filmsko dirkaško klasiko: cena je neverjetna #video

Svetovno priznani draguljar in izdelovalec prestižnih ur Jacob & Co je spet poskrbel za ogorčenje z eno izmed svojih stvaritev. Tokrat je v poklon filmski sagi Hitri in drzni izdelal prav posebno uro z dvojnim navitjem tourbillon, vidnim znotraj ohišja iz ogljikovih vlaken, in safirnim steklom. Ta vpadljiva ura pa ima še drugo posebnost, zanjo je potrebno plačati 580 tisoč dolarjev oziroma skoraj pol milijona evrov.

Jacob Arabo, uzbekistansko-ameriški draguljar, je svoje podjetje Jacob & Co ustanovil leta 1986, a postal slaven šele v preteklih letih. Veliko zanimanja je požel z izdelavo ure v čast bugatti chironu z navitjem, ki posnema delovanje šestnajstvaljnega motorja. Twin Turbo, kot je uradno ime nove ure, je del iste družine, zato ima podoben dizajn in navitje, le v notranjosti ni vidne podobnosti z legendarnim Bugattijevim motorjem.

Dolgo pričakovano deveto nadaljevanje dirkaške franšize

Pri Jacob & Co so novo uro izdelali ravno pravi čas, saj v teh dneh v kina prihaja deveto nadaljevanje kultne filmske franšize Hitri in drzni. Po večih prestavitvah zaradi epidemije bodo ljubitelji hitrih avtov in akcije le prišli na svoj račun, sočasno pa bodo lahko zbiratelji ur lahko v svojo zbirko dodali to namensko ustvarjeno uro.

Poganja jo dvojno navitje tourbillon z 88 sestavnimi deli, dvojna triosna navitja se vrtijo s hitrostjo 24, 48 in 180 sekund, vse skupaj pa je spravljeno v ohišje iz ogljikovih vlaken v velikosti 57 x 52 milimetrov in pokrito s safirnim steklom.

Na ozadju je vidno dekle s karirasto zastavo in dvema avtomobiloma, ki spominjata na toyoto supro in ameriško klasiko dodge charger. Na koncu pa se vse ustavi pri ceni, saj pri Jacob & Co želijo za to uro, izdelano iz 832 sestavnih delov, neverjetnih 580 tisoč dolarjev oziroma 490 tisoč evrov.