Toyota uradno: za športni model tudi ročni menjalnik

Supra je za Toyoto vrh športne ponudbe, ki dopolnjuje modela yaris GR in GR86. Do zdaj je bila na voljo le s samodejnim menjalnikom, zdaj pa bo tudi pri prenosu moči poskrbela za dolgo pričakovano novost. Podobno kot ročni menjalnik ponuja konkurenčni porsche cayman, so se tudi pri Toyoti odločili za nadgradnjo ponudbe supre z ročnim menjalnikom.

Samodejni menjalnik v toyoti supri. Foto: Gregor Pavšič

"Naši kupci in privrženci so bili glede tega jasni in zato smo jim prisluhnili," so povedali pri Toyoti. Podrobnosti menjalnika še niso razkrili, predvidoma pa bo to šeststopenjski menjalnik. Dobavitelj menjalnika za zdaj še ni znan, prav tako tudi ne, ali bo na voljo za obe različici motorja.

Trenutno je namreč supra na voljo z dvolitrskim štirivaljnim in trilitrskim šestvaljnim motorjem, v obeh primerih pa za prenos skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik družbe ZF. Enak menjalnik uporablja tudi BMW za sestrski model Z4.