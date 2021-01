Slovo za 300 tisočakov: Kardashianke so ekipi šova podarile 30 ur Rolex

Kardashianke so se od ekipe poslovile v slogu. Foto: xImagespacex via Guliver

Pretekli vikend je bilo za družino Kardashian ponovno čustven, saj so slavne sestre z mamo in menedžerko Kris na čelu organizirale razkošno poslovilno zabavo za ekipo, s katero so skoraj 15 let ustvarjale slavni šov Keeping Up With The Kardashians.

Ameriški mediji poročajo, da so se jim za sodelovanje zahvalile s 30 ročnimi urami znamke Rolex, za kar naj bi skupno odštele 300 tisoč ameriških dolarjev (okrog 246 tisoč evrov), ter z ganljivim govorom, v katerem so ekipi dejale, da so 20 let vztrajale predvsem zato, ker je bilo "tako zabavno delati z družino".

Finalno epizodo so posneli pretekli petek, zadnjo, 20. sezono, pa bodo na TV-kanalu E! predvajali čez nekaj tednov.

Kim priznava, da brez šova danes ne bi bila to, kar je. Foto: c 2021 John Smith / xMoskowitz GlobexPhotosx xMediaPunchx via Guliver

"Brez tega šova ne bi bila tukaj, kjer sem danes"

"Po 14 letih, 20 sezonah, stotinah epizod in neštetih izpeljavah šova smo neizmerno hvaležni vsem, ki ste nas spremljali skozi vsa ta leta," so zapisali v sporočilu za javnost, ki so ga na družbenih omrežjih septembra lani objavili glava družine Kris Jenner, njeni otroci Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner in Kylie Jenner ter Scott Disick, nekdanji partner Kourtney Kardashian .

"Brez tega šova ne bi bila tukaj, kjer sem danes," je k sporočilu dodala Kim Kardashian, "neizmerno hvaležna sem vsem, ki so nas gledali in nas vseh teh 14 let podpirali. Ta šov nas je izoblikoval, in za vedno bomo dolžniki vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju naših karier in življenj."