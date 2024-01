Romantična komedija, ki velja za največjo kino uspešnico te zime

Ocena filma Samo ne ti (Anyone but You)

Glavna junaka Bena in Beo upodobita Glen Powell in Sydney Sweeney in imata ves potencial, ki je potreben za pravo romantično komedijo.

Romantična komedija Samo ne ti je največja kino uspešnica te zime, če odštejemo otroške filme. Ali to pomeni, da se ta nekdaj najbolj priljubljeni žanr v slovenske kinematografe vrača, ali gre za izjemo, ki je posledica dobre zgodbe in priljubljenosti glavne igralke Sydney Sweeney?

Glavna junaka filma Samo ne ti se na začetku naključno spoznata v kavarni, kar privede do romantičnega večera, zaradi naključnih zapletov pa ne tudi do romantične zveze, temveč do zamere. Čez pol leta se ta še stopnjuje, ko ugotovita, da sta njena sestra in njegova prijateljica postali par, osrednji del filma pa se odvije še nekoliko kasneje, na njuni poroki v Avstraliji. Da ne bi zmotila veselja mladoporočenk, najprej zakopljeta bojno sekiro, nato pa se – ponovno zaradi naključnih zapletov – pretvarjata, da sta par.

Shakespeare v sodobni preobleki

Samo ne ti sledi vsem pravilom romantičnih komedij zmešnjav, kar ni nenavadno, saj v grobem temelji na priljubljeni komediji Williama Shakespearja Veliko hrupa za prazen nič. Režiser in soscenarist Will Gluck se ne drži široke in pogosto absurdne Shakespearjeve zgodbe, temveč si izposodi osrednji zaplet med glavnima junakoma, nato pa dodaja posamezne elemente kot okraske, kadar delujejo. Ene izmed bolj smešnih scen tako izvirajo iz poskusov posameznih likov, da bi skozi zrežirane dialoge zmanipulirali druge, vendar pa so vsi liki prijazni in tako obupni v teh poskusih manipulacije, da film na tem zgradi odličen humor.

Poglejte si napovednik:

Will Gluck se je s podobnim pristopom do literarnih klasikov že izkazal s filmom Lahka punca, eno prvih uspešnic Emme Stone, ki je letos resna kandidatka za oskarja s filmom Nesrečna bitja. Lahka punca je temeljila na romanu Škrlatno znamenje, film pa je bil postavljen v sodobno srednješolsko okolje. Pri tem je Gluck opustil vso tragičnost, ki ga je sum prešuštva prinesel samski ženski v 17. stoletju, ter se skozi neustrašno in drzno glavno junakinjo osredotočil na razkrinkavanje družbene dvoličnosti. Seveda skozi humor.

Glavni simbol največjega avstralskega mesta se ničkolikokrat pojavi v kadru. Foto: Con Film

Sydney v Sydneyju in novi Tom Cruise

Tovrstne junakinje so mu očitno blizu, saj je takšna tudi Bea, ki jo igra trenutno ena najbolj priljubljenih mladih igralk Sydney Sweeney, ki jo poznamo iz serij Evforija, Deklina zgodba in Beli lotus, še pred pomladjo pa jo bomo videli v kinu v filmih Reality in Madame Web. Sweeney je sicer tudi edina v filmu, ki se izkaže skozi igro, a pri tem žanru in samem zapletu to pravzaprav ni moteče. Če kaj, mestoma lesena igra preostanka zasedbe naredi jalove poskuse spletkarjenja še toliko bolj komične in like približa gledalcu.

Edini, ki poleg Sweeney v filmu izstopa, je glavni igralec Glen Powell, ki se povsem očitno trudi postati novi Tom Cruise. Ne le, da je igral ob zvezdniku v predlanski uspešnici Top Gun: Maverick in da v večini vlog goji podobo hladnokrvnega, a čutnega mladca, ki jo je Cruise izpopolnil v svojih zgodnjih filmih, tokrat se pojavi ob Cruisovem soigralcu iz uspešnice Cocktail, Bryanu Brownu. Režiser Gluck to izkoristi v polni meri, ravno tako dobro kot prej omenjeno leseno igro stranskih igralcev.

Bryan Brown in Michelle Hurd sta prepričljiva v vlogi gostiteljev poroke. Bryan Brown je zaslovel v osemdesetih s filmom Cocktail ob Tomu Cruisu, Michelle Hurd pa smo na zadnje videli v seriji Picard. Foto: Con Film

Vrnitev dobrih starih časov?

Razplet tipične romantične komedije je znan že na začetku: par, ki na začetku zgodbe zapade v konflikt, bo na koncu pristal skupaj. Še pred tem morata premagati kup ovir in osebi morata zrasti kot človeka. A predvidljivost teh filmov ni njihova šibka točka, temveč prednost, ki omogoči gledalcu, da se med ogledom sprosti ter uživa v drugih atributih filma – humorju, pogosto eksotični scenografiji, karizmi in šarmu glavnih junakov ter praviloma bolj vsakdanjih stranskih likih, ki prav tako doživljajo romanco, le na nekoliko bolj neposreden način.

Na poročnem slavju ne manjka ogromno posnetkov hrane. Foto: Con Film

Tovrstni filmi so desetletja dominirali v slovenskem kino prostoru, nato pa je v prejšnjem desetletju ta trend zamrl, predvsem zaradi odsotnosti dobrih filmov tega žanra, sploh po tem, ko so ga zapustili nekateri zvezdniki, ki so se z njimi uveljavili (npr. George Clooney, Julia Roberts in Matthew McConaughey). V zadnjih letih je bilo posnetih več dobrih romantičnih komedij, ki so poskušale z novimi pristopi, denimo pustolovska Izgubljeno mesto s Sandro Bullock, znanstvenofantastična Palm Springs z Andyjem Sambergom in pa gejevska Prijatelja, vendar to še zmeraj ni prineslo prave vrnitve žanra. Bomo videli, ali bo Samo ne ti tisti pravi znanilec sprememb.

Tisti trenutek, ko se prenehata pretvarjati … Foto: Con Film

Samo ne ti (Anyone but You)



Režija: Will Gluck.

Igrajo: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Bryan Brown, Joe Davidson.

Žanr: Romantična komedija.

Dolžina: 100 minut. : Will Gluck.: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Bryan Brown, Joe Davidson.: Romantična komedija.: 100 minut.

