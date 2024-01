Najbolj nenavaden film, kar ste jih videli

Nesrečna bitja je eden vizualno najosupljivejših in drznih filmov zadnjih let in – zanimivo, ker je nastal povsem neodvisno – popolna nadgradnja največje uspešnice leta, Barbie . A je prav nenavadno, koliko bolje in bolj smelo ta film razišče vprašanja vloge žensk v družbi, patriarhije in odnosa do sočloveka – ob tem pa hkrati osupne in do srca nasmeje.

Nesrečna bitja je film, postavljen v nekakšno alternativno, skoraj steampankovsko viktorijansko dobo, ko nori znanstvenik Godwin Baxter na ljudeh izvaja poskuse. Baxter je sicer čislan član družbe in znanosti, a se ga vsi izogibajo, ker jih s svojim iznakaženim obrazom in metodami dela straši.

Njegova najnovejša stvaritev je mladenka Bella, ki jo predstavlja kot odraslo hčerko, čeprav je mentalno na ravni otroka. In to zelo zvedavega otroka. Godwin jo namerava poročiti s svojim asistentom, a Bella pobegne z odvetnikom in se odpravi na pustolovščino v izredno nenavaden svet.

Nesrečna bitja je eden tistih filmov, ki jih je treba videti, da bi jih lahko opisali. Grški režiser Jorgos Lantimos, trikratni nominiranec za oskarja za filma Jastog in Najljubša, se fantazijskega sveta loti z vnemo in kreativnostjo, ki presega tudi najbolj odbite koncepte. Barvitost in časovno obdobje kličeta po primerjavah z muzikalom Moulin Rouge! iz leta 2001, vendar Lanthimos nervozno energičnost in hiperaktivnost tistega filma nadomesti z umirjenim, stopnjujočim prikazom lastnega sveta in svežih, samosvojih junakov.

Izstopajoča kostumografija filma pripomore k nepozabni podobi. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Barbie na steroidih

Med temi seveda najbolj izstopa Bella, ki jo upodobi enkratna Emma Stone, ki je z Lantimosom sodelovala že pri filmu Najljubša. Tukaj je kot nepopisan list, ko se poda v svet željna novih izkušenj in spoznanj, kjer se sooči tako z dobrim kot slabim, ob tem pa še z zelo nepredvidljivimi ljudmi. Na tem mestu lahko potegnemo precej vzporednic z Barbie, vendar film Nesrečna bitja precej drzneje zakoraka v vprašanja ženske identitete, vloge in pravic žensk v družbi, ob tem pa s pogosto absurdnim razvojem dogodkov ne izgubi humorja.

Nesrečna bitja je eden tistih filmov, v katerem bi vsak kader lahko bil fotografija. Direktor fotografije Robbie Ryan je pogosto sodelavec režiserjev Yorgosa Lanthimosa in Andree Arnold. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Dodatna vzporednica z Barbie je "Ken" v podobi lika odvetnika Duncana Wedderburna, ki ga v eni svojih najboljših vlog kariere odigra Mark Ruffalo. Ta je nemudoma fasciniran nad prelepo in nekako eksotično Bello in jo zapelje, prepričan v svojo auro slovitega ženskarja, nakar se sesuje, ko ugotovi, da ga je Bella presegla in ga ne potrebuje več. In seveda tudi v liku "božjega" Godwina (enkraten Willem Dafoe) najdemo vzporednice s kombinacijo likov direktorja Mattela (Will Ferrell) in izumiteljice Barbie (Rhea Perlman) ter še bi lahko naštevali.

Laboratorij doktorja Godwina Baxterja, kjer se izvajajo nezaslišani poskusi. A tudi zabavni. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film, kot ga še ni bilo

Tovrstna primerjalna analiza je zabavna predvsem zaradi tega, kar nam pove o sodobnem svetu. To, da sta v istem letu iz dveh povsem različnih vzgibov – monetizacije slavne igrače in priredbe klasike škotske literature – nastala filma s toliko stičnimi točkami, priča o stanju družbe in o tem, katera vprašanja se prebijajo v ospredje. Hkrati pa osredotočanje na primerjavo oropa vsakega od filmov njegove edinstvenosti in Nesrečna bitja je res film, kot ga še ni bilo.

Bogata scenografija vabi k ponovnim ogledom, saj se zdi, da vsak kotiček vsakega kadra skriva neko zgodbo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Vsak kader filma je nekaj posebnega, izdatno oblikovanega in novega in vsak obrat v zgodbi je nepredvidljiv, a ko se ozremo nazaj na celotno pot, ki jo prehodi Bella, in na vse, kar se nauči, je celota smiselna in logična in metaforična. In kot gledalec doživiš resnično samosvojo in edinstveno umetniško in filozofsko izkušnjo. Pa še nasmeješ se.

Seveda ta unikatnost filma tudi pomeni, da marsikomu morda ne bo všeč. Že vizualna podoba filma je tako drugačna, da se je treba navaditi nanjo in jo sprejeti, številni prizori in preobrati v filmu pa so mestoma brutalnejši in surovejši, kot bi jih pričakovali od filma, ki je kljub vsem absurdom, grotesknosti in tragiki v osnovi vseeno komedija.

Godwin Baxter je videti groteskno in je nedvomno nor, a je tudi eden bolj empatičnih filmskih junakov leta. Willem Dafoe si vsekakor zasluži še eno nominacijo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Nesrečna bitja vreden ogleda?

Nesrečna bitja je eden najboljših filmov lanskega leta, če ne kar najboljši, in si zasluži vse oskarje, ki jih bo najbrž odnesel kljub letošnji ostri konkurenci. Igralski trojček Emma Stone, Mark Ruffalo in Willem Dafoe je izjemen, podoba filma nepozabna, zgodba pa hkrati tako filozofska in smešna, da je vsekakor vredna večkratnega ogleda.

Nesrečna bitja (Poor Things)



Režija: Jorgos Lantimos

Igrajo: Emma Stone, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Willem Dafoe, Kathryn Hunter, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael

Žanr: Komedija

Dolžina: 141 minut Jorgos LantimosEmma Stone, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Willem Dafoe, Kathryn Hunter, Christopher Abbott, Jerrod CarmichaelKomedija141 minut

