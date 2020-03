Pokukajte v zakulisje nove serije Srečno samski #video

V ponedeljek, 23. marca, na Planet prihaja nova humoristična drama o medosebnih odnosih v sodobnem času, ki bo zagotovo na mnoge učinkovala terapevtsko in bila v časih, ki so pred nami, dobrodošel pobeg od vsakodnevnih skrbi. V njej boste spremljali zgodbo Maje in Petra, mladega para, ki se znajde pred hudo preizkušnjo. Igralce smo obiskali na snemanju in preverili, kaj pravijo o likih, ki jih igrajo.

Ekipo serije Srečno samski smo obiskali na snemanju. Kaj so glavni igralci povedali o likih, ki jih igrajo, ter kaj je tisto, kar serijo dela posebno in drugačno od vseh preostalih televizijskih vsebin, preverite v videu spodaj.

Glavna lika serije Srečno samski, ki je plod sodelovanja Planeta in produkcijske skupine Mangart, sta Maja in Peter, ki ju igrata Živa Selan in Matej Puc. Navzven živita sanjsko življenje, a med njiju se vrinejo težave v poslu in pri načrtovanju naraščaja. Na poti reševanja svoje zveze obiskujeta terapije, na katerih spoznata pestro druščino, predvsem pa različne čustvene odnose.

V seriji igrajo Živa Selan, Matej Puc, Iva Krajnc, Aleksandra Balmazović in Primož Vrhovec.

Terapije vodita Bernard in Vida, ki ju igrata Primož Vrhovec in Iva Krajnc. Terapevta sta tudi ljubezensko povezana, in čeprav imata zasebno odprto zvezo, poklicno on na poti do zdravega odnosa med dvema zagovarja predvsem oblikovanje samostojne osebnosti, medtem ko ona izhaja iz predpostavke, da le ljubezen med dvema posameznikoma predstavlja vezivo in temelj za zanesljivo zvezo.

Za dodatne intrige v seriji poskrbi Majina promiskuitetna sestra Jana, ki jo igra Aleksandra Balmazović. Ta partnerje menjuje kot po tekočem traku. Poleg vseh omenjenih boste v seriji spoznali še vrsto drugih likov, ki se srečujejo z življenjskimi situacijami, s katerimi se lahko gotovo poistoveti vsak od nas.

Serija Srečno samski bo prvič na Planetu že v ponedeljek, 23. marca, ob 21. uri. Ne zamudite!

