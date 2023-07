Najboljše Zvezdne steze zadnjih trideset let

Zvezdne steze: Čudoviti novi svetovi (Star Trek: Strange New Worlds) se osredotočajo na posadko zvezdne ladje Enterprise, ki jo vodi kapitan Christopher Pike. Kot ve vsakdo, ki je vsaj površno zasledil Zvezdne steze, bi kapitan Enterprisa moral biti James Kirk, ki ga je v izvirni seriji in filmih v prejšnjem tisočletju igral legendarni William Shatner, v novejših filmih pa Chris Pine. No, kdor je odraščal v osemdesetih, bi lahko rekel tudi, da je pravi kapitan Enterprisa Jean-Luc Picard, ki ga je v seriji Naslednja generacija (Star Trek: The Next Generation), filmih in novi seriji Picard upodobil nič manj slavni Sir Patrick Stewart. No, tisti še nekoliko mlajši bi se lahko spomnili tudi na kapitana Jonathana Archerja iz serije Enterprise, ki ga je igral Scott Bakula. Kako torej iz te zmede?

Kdo je pravi kapitan Enterprisa?

Pravzaprav je vse zelo preprosto. V časovnici Zvezdnih stez je bil Pike kapitan Enterprisa tik pred Kirkom in v Čudovitih novih svetovih spremljamo posadko v desetletju, preden Kirk prevzame krmilo. Picard ga nasledi s povsem novo Enterprise, medtem ko Archer upravlja prvo generacijo zvezdne ladje celo stoletje pred Kirkom. Povedano drugače, serija Zvezdne steze: Enterprise se odvija med leti 2151 in 2155, Čudoviti novi svetovi od leta 2259, izvirne Zvezdne steze med leti 2266 in 2269, Picardova Naslednja generacija pa v letu 2364. Čeprav v Zvezdnih stezah posadke večkrat potujejo skozi čas in se v zadnjih treh filmih celo podajo v ločeno časovnico, je zasnova serij in filmov vseeno povsem smiselna. In, kar je še pomembneje, za uživanje ob ogledu Čudovitih novih svetov je vse zgoraj povsem nepomembno.

Čudoviti novi svetovi sledijo izvirnemu konceptu Zvezdnih stez, kar pomeni, da spremljamo posadko vesoljske ladje, ki potuje skozi vesolje in se v vsaki epizodi sooči z novim problemom oziroma znanstvenofantastičnim konceptom ter ga uspešno razreši. Posadka je sestavljena iz pestrega nabora likov, ki so različnih vesoljskih ras, nazorov in prepričanj, tako da je Enterprise svet v malem in prikladen poligon za uprizarjanje variacij sodobnih družbenih vprašanj. Posledično je serija hitro postala tarča desničarskih kritikov, da je pretirano liberalna in "woke", kar je glede na njene korenine ravno tako ignorantsko in neumno, kot nedavne kritike čez člane skupine Rage Against the Machine, da naj se ukvarjajo z glasbo in pustijo politiko pri miru.

Drzno stopiti, kamor ni še nihče

Izvirne Zvezdne steze so v šestdesetih prinesle revolucijo na televizijske zaslone in to ne zgolj zaradi odličnih znanstvenofantastičnih zgodb, temveč tudi zaradi vključitve široke palete ras in narodnosti. Tako je bila častnica Nyota Uhura (Nichelle Nichols) prvi temnopolti lik v ključni vlogi televizijske serije ene od velikih mrež in njen poljub s kapitanom Kirkom je predstavljal prvi medrasni poljub na ameriški televiziji. Še več, v času eskalacije hladne vojne je bil navigator na Enterprisu Pavel Checkov (Walter Koenig) ruskega porekla, saj je Zemlja prihodnosti presegla ne le politične, ideološke in nacionalistične pregrade, temveč je človeštvo ustvarilo družbo brez pomanjkanja in potrebe po kapitalizmu.

Bruce Horak igra vodjo strojnice Hemmerja, pripadnika slepe rase Andoriancev, Celia Rose Gooding pa upodobi že tretjo različico Nyote Uhure. Foto: SkyShowtime

To so zmeraj bile osnove Zvezdnih stez, in čeprav so se nedavni filmi in serije bolj osredotočali na akcijo in razvoj kompleksnih likov, so bile te vsebine vseeno zgrajene na takšni podstati in odražale nov, boljši svet prihodnosti, kjer ni prostora za rasizem in neenakopravnosti. A serija Čudoviti novi svetovi je drzno stopila, kamor ni šel še nihče. Uvodna epizoda serije se osredotoči na prvi stik z novo civilizacijo, kjer poteka dolgoletna državljanska vojna, zdaj pa sta obe strani tik na tem, da bi s pomočjo tehnologije Zvezdne flote naredili t. i. warpno bombo in uničili planet. Pike razreši konflikt po vzgledu kultne filmske klasike iz leta 1951, Dan, ko bo obstala Zemlja (The Day the Earth Stood Still), saj jim demonstrira, da bo v oboroženem konfliktu zmeraj nekdo močnejši, in prikaže videokolaž konfliktov z Zemlje, ter tega, kako smo jih presegli. V tej "montaži sovraštva" so tudi posnetki napada Trumpovih privržencev na ameriški Kapitol 6. januarja 2021.

Čudoviti progresivni svetovi

Zvezdne steze dokaj pogosto omenjajo dogodke iz naše (pol)pretekle zgodovine, na metaforični ravni pa tudi komentirajo sodobno dogajanje, a avtorji Čudovitih novih svetov so se odločili vnaprej utišati kritike in ponosno dvigniti glavo. To je seveda imelo enak učinek, kot da bi razvili mavrično zastavo (kar na neki način tudi so, saj je velik del posadke spolno fluiden), in Fox News ter druščina sta jih nemudoma popadla ter začela kritizirati. A ta poteza je delovala, saj so se kritike osredotočile na to sceno, scenaristi pa so medtem skozi vso sezono pletli kompleksne in progresivne zgodbe, ki so prikazovale mnoge čudovite nove svetove.

Pike (Anson Mount) in njegova najbolj tesna sodelavca, Una (Rebecca Romijn) in Spock (Ethan Peck) Foto: SkyShowtime

Čeprav ima serija epizodični format, je prva sezona vseeno imela nekaj zgodbovnih lokov. Prvi izvira iz serije Discovery, kjer smo spoznali Christopherja Pika (Anson Mount), Spocka (Ethan Peck) in Uno Chin-Riley (Rebecca Romijn). Tam je imel Pike vizijo, da bo čez sedem let med misijo reševanja umrl ali pa ostal pohabljen. To mu povzroči travme in skozi prvo sezono se postopoma sooča z lastno smrtnostjo in tem, kako zavedanje smrti vpliva na to, kako živeti življenje. Čeprav je ob zaključku sezone ta dogodek še zmeraj precej oddaljen v prihodnosti, Pike razreši svoj notranji konflikt. Drugi lok so rasa plenilskih vesoljcev Gornov, ki se v prvi sezoni večkrat pojavijo, in soočenje, s katerimi je edina preživela bojevita vodja varnosti La'an Noonien-Singh (Christina Chong). V drugi sezoni se nakazuje vojna z njimi, a glede na navezave z drugimi serijami, je to lok, ki ga bodo Čudoviti novi svetovi morali zaključiti, saj ga v izvirnih Zvezdnih stezah ne najdemo.

Kje so tiste (zvezdne) stezice?

Če so vas Čudoviti novi svetovi (ponovno) navdušili nad Zvezdnimi stezami, imate srečo, saj so v pretočnih videotekah na voljo skoraj vse vsebine iz te franšize. Največ jih je na SkyShowtime, kjer poleg Čudovitih novih svetov najdete tudi vse filme, celotno serijo Naslednja generacija (The Next Generation) in za zdaj še tudi otroško animirano serijo Zvezdne steze: Prodigy. Vse serije in filmi imajo tudi slovenske podnapise. Teh žal ni na Netflixu, kjer si lahko ogledate izvirne Zvezdne steze, animirano serijo iz sedemdesetih, Naslednjo generacijo, Deep Space Nine (DS9), Voyagerja, Enterprise in zadnji film, Star Trek Beyond.

Spock in Uhura se odpravljata na misijo v vesolje. Foto: SkyShowtime

A to še ni vse. Še dve sta namreč v videoteki Amazon Prime Video (prav tako brez slovenskih podnapisov). Tam najdemo bojda zaključeno serijo Picard, nadaljevanje Naslednje generacije s Patrickom Stewartom v glavni vlogi, ki se mu občasno pridružijo tudi drugi člani njegove nekdanje posadke in celo bivša boginja Sedem od devet (Jeri Ryan). Povsem drugačna je animirana serija Lower Decks, saj gre za odštekano komedijo v slogu Ricka in Mortyja, osredotočena pa je na "običajne" člane posadke vesoljske ladje, ki se ukvarjajo z bolj vsakdanjimi rečmi. Oboževalce te serije bodo Čudoviti novi svetovi še posebej razveselili, saj je v drugi sezoni napovedano srečanje med obema ekipama, pri čemer se bo zasedba iz animirane serije pojavila v igranih različicah. Tako ostane še serija Zvezdne steze: Discovery, ki je bila nekoč na Netflixu, a je trenutno v Sloveniji ne moremo gledati. Najverjetneje se bo pojavila na SkyShowtime, najkasneje zagotovo ob premieri pete in bojda poslednje sezone, ki je že posneta in napovedana za začetek 2024.

Ali je serija Zvezdne steze: Čudoviti novi svetovi vredna ogleda?

Če ste oboževalec znanstvene fantastike, potem ni dvoma. Čudoviti novi svetovi je ena najboljših serij Zvezdnih stez, kar jih je bilo. Uporabniki filmskega portala IMDb.com so jih uvrstili na tretje mesto, za Naslednjo generacijo in izvirno serijo ter pred DS9 in Voyagerjem, medtem ko sta preostali novi igrani seriji, Discovery in Picard, med zadnjimi. Bolj zagrizeni trekkiji sicer na vrh postavljajo DS9, ki je imela najbolj kompleksne zgodbe in razvoj likov, a Čudoviti novi svetovi so na vseh seznamih med prvimi petimi. A razlog ni zgolj epizodna narava serije, ki omogoča bolj lahkotno gledanje, temveč tisti občutek, ki ga dobimo po ogledu nekaj epizod, da so nas Pike, Spock, Una in preostali povabili med posadko in da Zvezdne steze prikazujejo prihodnost, h kateri bi človeštvo moralo stremeti.

