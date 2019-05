Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miss Bala © 2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Mehika, ZDA │ 2019 │ 99 min. │ Akcijski triler R: Catherine Hardwicke │ I: Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Thomas Dekker Ocena IMDb: 5,4/10 │ Rotten Tomatoes: 22 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Gloria Fuentes, latinskoameriška vizažistka iz Los Angelesa obišče najboljšo prijateljico Suzu v mehiški Tijuani. Dekleti se še isti večer odpravita v nočni klub, kjer Suzi ugrabijo pripadniki zloglasnega kartela Las Estrellas, Glorii pa uspe pobegniti.

Da bi rešila prijateljico, mora Gloria v sebi najti moč, za katero nikoli ni vedela, da jo premore, preživetje v nevarnem svetu obmejnega kriminala pa bo od nje zahtevalo veliko mero zvijačnosti, iznajdljivosti in jeklene volje.

"Videti je, da celovečerec obljublja eksploatacijski žanrski film o gangsterjih in poslih z drogami. Vse našteto tudi dostavi, vendar je še nekaj več kot to." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

"Hardwickova ujame pravo razpoloženje in ritem … in učinkovito obravnava akcijske prizore, ki vodijo do katarzično prijetnega vrhunca, medtem ko lepo uravnotežen nastop Rodriguezove poskrbi, da občinstvo ves čas drži pesti zanjo." Bruce DeMara, Toronto Star

Napovednik filma Miss Bala: Zanimivosti: Miss Bala je priredba istoimenskega mehiškega filma iz leta 2011. Izvirnik so premierno prikazali na filmskem festivalu v sekciji Poseben pogled, film pa je bil tudi mehiški kandidat za tujejezičnega oskarja, vendar se ni uvrstil med končne nominirance za to nagrado.



Po besedah ustvarjalcev filma je bilo 95 odstotkov članov igralske in snemalne ekipe latinskega porekla.

Gina Rodriguez (Gloria) je pritegnila pozornost mednarodne filmske javnosti leta 2012, ko se je z naslovno vlogo v filmu Filly Brown predstavila na festivalu Sundance, nato pa je njena poznanost samo še naraščala.





(Gloria) je pritegnila pozornost mednarodne filmske javnosti leta 2012, ko se je z naslovno vlogo v filmu Filly Brown predstavila na festivalu Sundance, nato pa je njena poznanost samo še naraščala. Catherine Hardwicke je za režijski celovečerni prvenec Trinajstletnici (2003) na festivalu Sundance prejela nagrado za najboljšo režijo, njeno filmografijo pa sestavljajo tudi filmi Gospodarji Dogtowna (2005), Zgodba o Kristusovem rojstvu (2006), Somrak (2008) in Rdeča kapica (2011).

