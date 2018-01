Mala turška igralka, ki je prevzela Slovenijo

Beren Gökyıldız ni novinka pred kamerami, njena prva vloga je bila pred okoli tremi leti v seriji Kocamın Ailesi (Moževa družina). Zdaj je srca gledalcev osvojila z vlogo deklice Melek v seriji Mama, ki jo lahko od ponedeljka do petka spremljate na Planet TV.

Samozavestna deklica kljub temu, da je že prava zvezda, ostaja igriva, kot je tudi prav - ne nazadnje bo septembra dopolnila šele devet let.

A post shared by Beren Gökyıldız (@berengokyildiz_official) on Aug 28, 2017 at 8:00am PDT

Tako je konec preteklega leta novinarju srbske televizije Prva o sebi povedala, da ima najraje turkizno barvo, njena najljubša jed so makaroni, rada pa ima tudi polnjene paprike. "Moji hobiji so preskakovanje kolebnice, petje in ples," je povedala.

A post shared by Beren Gökyıldız (@berengokyildiz_official) on Oct 3, 2017 at 4:54am PDT

Zgodba serije Mama je pretresljiva, a kot je povedala Beren, ji prav nobenega prizora ni bilo težko posneti, ker ima to delo rada, ker obožuje svoje soigralce in tudi zato, ker jo na snemanjih vedno spremljata starša.

Na vprašanje, koga od staršev ima raje, je dejala: "Mamo. To je normalno, ona me je rodila. Mamo imam rada stoodstotno, očeta pa 99-odstotno." V resnici pa seveda tudi očeta popolnoma obožuje, ne nazadnje so dokaz za to tudi številne ljubeče fotografije z njim, ki so objavljene na njenem profilu na Instagramu.

Bugün günlerden babammm🙏🙏🙏💗💗💗 @ejder_gokyildiz A post shared by Beren Gökyıldız (@berengokyildiz_official) on Dec 21, 2017 at 8:23am PST

"Zame je družina ljubezen, mir, življenje ... nekaj najpomembnejšega v življenju," je še povedala Beren. "V seriji, na primer, je bila Zeynepina družina zame veliko boljša, a sem imela rada obe mami. Mamo moraš imeti rad, kakršnakoli je že."