Kaj nam pripovedujejo živali? – 1. del #foto #video

Tokrat smo na malih zaslonih poiskali igrane in animirano-igrane celovečerce, v katerih imajo osrednjo vlogo govoreče živali, naslednji petek pa vam bomo predstavili še animirane filme s podobno tematiko. Ker oboji nagovarjajo predvsem mlajše občinstvo, se jih bodo v izdihljajih poletnih počitnic še posebej razveselili otroci in mladostniki, na svoj račun pa bodo prišli tudi mladi po srcu.

Medvedek Paddington 2 (Paddington 2, 2017)

V slovenščino sinhronizirano nadaljevanje igrano-animirane uspešnice iz leta 2014 o prikupnem medvedku, ki se nastani pri britanski družini. Najbolje ocenjeni film v zgodovini spletnega zbiratelja filmskih kritik Rotten Tomatoes! • Film je na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Pasji smisel življenja (A Dog's Purpose, 2016)

Komična drama režiserja Hišnih pravil in Čokolade Lasseja Hallströma o psu, ki išče smisel svojega obstoja, medtem ko se njegova duša večkrat reinkarnira v različna pasja telesa. • V torek, 21. 8., ob 19.45 na CineStar TV Premiere 1.

Dr. Dolittle 2 (2001)

Eddie Murphy se v nadaljevanju komične uspešnice iz leta 1998 vrača kot zdravnik, ki govori z živalmi. Tokrat se mora spopasti še z večjim izzivom. Ogorčeni glodavci bi namreč radi rešili gozd pred neusmiljenimi gradbinci in za pomoč prosijo prav dr. Dolittla. • V ponedeljek, 20. 8., ob 9.05 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Peter Zajec (Peter Rabbit, 2018)

Po priljubljenih otroških zgodbah angleške pisateljice in ilustratorke Beatrix Potter posneta animirano-igrana družinska pustolovščina o prigodah razposajenega, impulzivnega in prisrčno navihanega zajca. • Obe različici filma, sinhronizirana in podnaslovljena, sta na voljo v videoteki DKino.

Babe (1995)

Izjemno priljubljena zgodba o prašičku, ki si želi postati odličen pastir, čeprav druge živali in prijazen, a konvencionalen kmet Hoggett (James Cromwell) dvomijo vanj. Babe je bil nominiran za sedem oskarjev, tudi v kategoriji najboljšega filma leta, prejel pa je kipec za najboljše posebne učinke. • V petek, 17. 8., ob 18. uri na Diva.*

Mišek Stuart Little 2 (Stuart Little 2, 2002)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 1999 mišek Stuart Little spozna ranjeno ptičico Marjetico in ji ponudi dom, da bi jo zaščitil pred zlobnim sokolom. Ko Marjetica skrivnostno izgine, se Stuart in njegov prijatelj odpravita v sokolov brlog, da bi razvozlala skrivnost. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Neskončna zgodba (The NeverEnding Story, 1984)

Mali Bastian obišče čarobno knjigarno in se spusti v neverjetno zgodbo propadajočega kraljestva Fantazije. Film se je uvrstil v naš izbor po zaslugi prijaznega kuža-zmaja. Ne le da ta govori, temveč lahko celo leti, s čimer dečku pomaga rešiti cesarico in pravljično kraljestvo. • V četrtek, 16. 8., ob 12.15 na Fox Movies.*

Finnova sprememba (Finn on the Fly, 2008)

Zadnji dve mesti smo prihranili za filma, v katerih nastopajo govoreče živali v človeški podobi. Ta komedija pripoveduje o sramežljivem 13-letniku, ki se preseli v novo mesto. Njegov najboljši prijatelj je pes, ki se po čudnem naključju spremeni v človeka. • V nedeljo, 12. 8., ob 10.55 na Fox Movies.*

Maček, pes in Emma (Unleashed, 2016)

Kozmični dogodek spremeni Emminega psa in mačko v človeška mladeniča. Romantična komedija prinaša sodobno zgodbo o tem, kako za ljubezen ni nikoli prepozno – četudi nas morajo na to opozoriti hišni ljubljenčki. • V sredo, 22. 8., ob 11. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Na koncu vas vabimo k ogledu napovednika najnovejšega filma iz našega izbora – Petra Zajca.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA CineStar TV Premiere 1 225 NE Diva 233 DA