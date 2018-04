Jumanji: Dobrodošli v džungli (Jumanji: Welcome to the Jungle)

ZDA/2017/114 min.

Režija: Jake Kasdan

Igrajo: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Nick Jonas, Bobby Cannavale, Karen Gillan

Žanr: Akcijsko-pustolovska komedija

Ocena IMDb: 7,0/10│ Rotten Tomatoes: 76 % │ Uporabniki Googla: 92 %

Štirje srednješolci odkrijejo staro videoigro Jumanji, za katero še nikoli prej niso slišali. Nenadoma se znajdejo v zabavnem svetu džungle in postanejo avatarji po svojem izboru.

Spencer se spremeni v mišičastega raziskovalca, športnik Fridge v učenjaškega zoologa, priljubljena Bethany postane debelušen kartograf, nežna Martha pa se prelevi v neustrašno bojevnico.

Naši junaki se bodo morali podati na najnevarnejšo pustolovščino svojih življenj, če želijo zmagati v igri in se vrniti v resnični svet, v nasprotnem primeru pa jim grozi, da bodo za vedno obtičali v njej.

"Všečno in smešno razvedrilo, na trenutke celo več kot to." Matt Zoller Seitz, RogerEbert.com

"Zaradi pametne izbire igralcev in živahnih akcijskih sekvenc je ta različica igre na splošno nadgradnja prejšnje." Jody Mitori, St. Louis Post-Dispatch

"V multikinih vsako leto doživimo peščico neprijetnih in prijetnih presenečenj. Film Jumanji: Dobrodošli v džungli prištejte k drugim." James Berardinelli, ReelViews

Zanimivosti:

• Jumanji: Dobrodošli v džungli je neposredno nadaljevanje fantazijske komične pustolovščine Jumanji (1995), ki jo je Joe Johnston posnel po istoimenski otroški knjigi Chrisa Van Allsburga iz leta 1981 in v kateri je glavno vlogo odigral Robin Williams.

• Medijska franšiza Jumanji poleg obeh omenjenih filmov in knjižne predloge vključuje še Van Allsburgovo knjigo Zathura (2002) in njeno filmsko priredbo Zathura: Vesoljska avantura (2005) ter animirano TV-serijo Jumanji, ki so jo izvirno predvajali med letoma 1996 in 1999.

• Film je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 956 milijonov ameriških dolarjev in postal peti najdonosnejši celovečerec leta 2017. Več so zaslužili samo filmi Vojna zvezd: Poslednji Jedi, Lepotica in zver, Hitri in drzni 8 ter Jaz, baraba 3.

• Če bi Dwayne Johnson lahko upodobil katerikoli drug lik v filmu, bi bila to Bethany. Zvezdnik se je namreč "zavedal, kako zelo se je Jack Black vsak dan zabaval, ko je igral vase zagledano 16-letno dekle".

• V filmu bi moral igrati Tom Holland, a se je igralec vlogi odpovedal zaradi zasedenosti s snemanjem filma Spider-Man: vrnitev domov (2017).

• Po smrti Robina Williamsa so številni oboževalci izvirnika nasprotovali snemanju nadaljevanja, a so jim ustvarjalci filma zagotovili, da se bodo v njem primerno poklonili pokojnemu igralcu, v filmu pa se pojavi tudi replika namizne igre, ki jo je Williamsov lik uporabljal v izvirnem Jumanjiju.

• Studio Sony je že napovedal snemanje nadaljevanja. To naj bi prispelo v kinematografe 25. decembra 2019, v njem pa bomo znova spremljali Dwayna Johnsona, Jacka Blacka, Kevina Harta in Karen Gillan.