Hrvat v kontroverzni vlogi: Vzeti sem moral neplačan dopust

Goran Bogdan

Priljubljeni hrvaški igralec Goran Bogdan žanje bogato žetev, ki jo je zasadil v sezoni 2017. Trenutno ga lahko spremljate kar v dveh uspešnicah, Fargu in Sencah nad Balkanom. V obeh upodablja negativca in za obe je moral v matičnem gledališču v Zagrebu izprositi neplačan dopust.

Foto: Ana Kovač Slovenske predpremiere kriminalne serije Sence nad Balkanom, ki jo ob nedeljah lahko spremljate na Planet TV, se je v ljubljanskem SiTi Teatru udeležil tudi hrvaški igralec bosanskega rodu Goran Bogdan.

V seriji upodablja lik kontroverzne zgodovinske osebnosti Mustafe Golubića, člana Mlade Bosne, ki je pripravila napad na kralja Aleksandra - tega zgodovinski učbeniki navajajo kot povod za izbruh prve svetovne vojne -, ruskega obveščevalca in organizatorja atentata na Leva Trockega. Lani je sodeloval tudi pri snemanju tretje sezone svetovne uspešnice Fargo, kjer je prav tako odigral negativca, in sicer ukrajinskega kriminalca.

38-letni Bogdan je član Zagrebškega gledališča mladih (ZKM) in eden od glavnih organizatorjev festivala amaterske kreativnosti z imenom West Herzegowina fest, ki ga gosti Široki Brijeg, Bogdanov rojstni kraj.

Priljubljeni hrvaški igralec se je udeležil slovenske predpremiere serije, ki na območju nekdanje Jugoslavije dviga veliko prahu. Foto: Ana Kovač

Koliko premiernih prikazov prve epizode serije Sence nad Balkanom je že za vami?

Uf, mislim, da sedem ali osem. Razburljivo leto je za nami. Prvega smo doživeli poleti v Sarajevu, na filmskem festivalu, a ker sem bil tam v vlogi žiranta, je bila moja pozornost usmerjena nekoliko drugam.

Ste že na snemanju čutili uspeh, ki ga doživlja serija?

Nikakor. Vse skupaj deluje precej bolje, kot smo si predstavljali, odziv ljudi je neverjeten. Podoben občutek imam, kot sem ga doživljal ob gledanju legendarnih serij iz časa otroštva.

V Sencah nad Balkanom upodablja lik zgodovinske osebnosti Mustafe Golubića.

Smogovcev in podobno?

Da. Smogovcev, Boljšega življenja (Bolji život) in podobno.

"Mustafa Golubić je tako zanimiv, da bi mu morali posvetiti celo serijo. On je ruski James Bond, Bondov nasprotni pol. Agent 001." Foto: IMDb

V seriji Sence nad Balkanom igrate lik zgodovinske osebnosti Mustafe Golubića. Koliko ste pred snemanjem vedeli o njem?

Skoraj nič in bil sem šokiran nad tem, kar me je doletelo (smeh, op. p.). Gre namreč za izjemno mogočno osebnost.

Drži podatek, da ste se na začetku pravzaprav potegovali za vlogo Hrvata Ante Paveliča, še ene zgodovinske osebnosti, a ste jo potem zavrnili?

Drži, na izbiro sem imel Paveliča ali Golubića in odločil sem se za drugega. Vloga Pavelića je precej manjša, kot je vloga Golubića, ki je po mojem mnenju tudi precej bolj večplastna in zanimiva osebnost.

Kot je Bogdan povedal v pogovoru za expres.net, je Golubić tako zanimiv, da bi mu morali posvetiti svojo serijo. "On je naš James Bond, ruski James Bond. Bondov nasprotni pol. Agent 001."

Istočasno kot Sence ste snemali tudi ameriško serijo Fargo (Bogdan nastopa v tretji sezoni HBO-uspešnice, op. p.), kjer igrate Yurija Gorko, ukrajinskega kriminalca, pomočnika glavnega negativca Varge. Kot je v intervjuju za Siol.net povedal Cavazza, je Bjelogrlić ravno zaradi tega moral prilagajati snemanje.

Res je, tri mesece je čakal, da se vrnem. Nisem vedel, da se bo snemanje v Kanadi tako zavleklo. Kar neprijetno mi je bilo, ker sem mu povzročil toliko nepotrebnih zapletov. Sicer pa sem glede na obseg dela v gledališču moral vzeti neplačan dopust, sicer mi ne bi zneslo. Nekaj časa sem poskušal usklajevati oboje, a ni šlo.

Dobil je priložnost tudi v ameriški seriji Fargo, kjer igra ukrajinskega kriminalca. Foto: IMDb

Kakšna je razlika med snemanjem v ZDA, kjer je potekalo snemanje Farga, in v Srbiji, kjer ste snemali Sence?

Produkcijsko je to ogromna razlika.

Tudi glede luksuza za igralce?

Tudi to, da.

Cavazza je omenjal, da je tam povsem normalno, da ima vsak igralec svojo prikolico, kjer ima garderobo.

Res je, to je neki minimum. Igralci jim zelo veliko pomenijo in lepo skrbijo zanje.

Kako ste sploh dobili vlogo?

Prek agencije. Poslal sem svoj posnetek in poklicali so me na avdicijo.

Kot je povedal za hrvaški Jutarnji list, se je ob novici, da je dobil vlogo v seriji Fargo, počutil kot otrok v času božiča. "Nisem mogel verjeti, še ko sem se vozil na snemanje, sem pričakoval, da bo nekdo skočil pred mene in mi rekel, da je bila vse skupaj samo šala."

Pri Sencah ste prvič sodelovali z Bjelogrlićem. Kako bi opisali to izkušnjo?

Res je. Poznala sva se že prej, a bolj površno, tokrat sva prvič sodelovala pri skupnem projektu, sodelovanje pa je preraslo v prijateljstvo.

Z Bjelo je res prijetno sodelovati. Ker je tudi sam igralec, ki ga vsi obožujemo že od nekdaj, je precej boljši režiser oziroma precej bolje razume igralca. Mislim, da se dobri igralci vedno odlično znajdejo tudi v režiserski vlogi. Zelo je posvečen svojemu delu, ne bi pa rekel, da je strog. Bolj je razumevajoč, nikakor pa ni strog.

"Sodelovanje pri Fargu je bilo zame kot Disneyland. Popolno od začetka do konca," je snemanje opisal za ekspres.net.

Računate, da vam bosta ti dve vlogi odprli kakšna nova vrata?

Težko rečem, o tem ne razmišljam, ko sprejmem vlogo, bi bil pa seveda tega najbolj vesel. Trenutno se pripravljamo na snemanje druge sezone Senc in veseli me, da je lik Mustafe še bolj prisoten kot v prvi. Očitno se je občinstvu zdel zanimiv in to mi je v veliko čast.

Osrednja igralska zasedba serije Sence nad Balkanom na slovenski predpremieri v Ljubljani. Foto: Ana Kovač

Serijo Sence nad Balkanom že predvajajo v Srbiji, Črni gori, Makedoniji, BiH, zdaj tudi v Sloveniji, odkupili so jo tudi v Rusiji, Bolgariji in Turčiji. Pričakujete, da se bo to zgodilo tudi v vaši domovini, na Hrvaškem?

Računam, da se bo sčasoma tudi to zgodilo. O tem sem prepričan. Ne more biti Hrvaška edina država, kjer serije ne bi odkupili, preveč pozornosti je vzbudila.

Pa se o seriji govori?

Seveda, to, da je ne prenašajo na hrvaški televiziji, še ne pomeni, da med ljudmi ni prisotna. Gledalci že najdejo načine, da si ogledajo tisto, kar si želijo videti. Bi bilo pa seveda lepo, če bi katera od hrvaških televizij serijo odkupila.

Zakaj mislite, da je serija vzbudila toliko pozitivnega zanimanja?

Resnično ne vem, vidim pa, da je povzročila res veliko famo, česar ne moreš napovedati vnaprej.