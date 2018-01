Največji zvezdniki Balkana na enem mestu ... v Ljubljani #foto

Predpremiero serije Sence nad Balkanom so sinoči v Ljubljani na slovensko televizijsko potovanje pospremili njeni osrednji protagonisti: Sebastian Cavazza, Dragan Bjelogrlić, Marija Bergam, Goran Bogdan in Andrija Kuzmanović. Foto: Ana Kovač

Na predpremieri dramskega trilerja Sence nad Balkanom, ki ga že od konca oktobra predvajajo v Srbiji, Črni Gori, BiH in Makedoniji, so se v SiTi Teatru v Ljubljani zbrali osrednji junaki serije, na slovensko pot, ki se na Planet TV začenja to nedeljo ob 20. uri, pa so jo pospremili tudi številni gostje, med drugim tudi igralci iz serij Ena žlahtna štorija in Dragi sosedje, ki ju lahko spremljate na Planet TV.

Preberite še:

Intervju z Draganom Bjelogrlićem: Magnifico je v Srbiji večja zvezda kot si misli

Intervju s Sebastianom Cavazzo: Ta serije je najboljše, kar lahko trenutno vidimo pri nas

Z obilo razloga za smeh: glasbeni mojster Magnifico, Sebastian Cavazza, ki v seriji upodablja skrivnostnega Avstrijca Gabriela Mahto, in Dragan Bjelogrlić, ki igra glavno vlogo inšpektorja Andre Tanasijevića. Foto: Ana Kovač

Televizijski dramski triler, ki ga odlikujejo močna igralska zasedba, prepričljiva zgodba, ki zgodovinska dejstva spretno nadgrajuje s fikcijo, in dovršena estetika, se dogaja v burnem obdobju ob koncu 20. let prejšnjega stoletja na Balkanu. Serija z 11 epizodami v prvi sezoni ima na spletni podatkovni bazi o filmih in televizijskih programih IMDb oceno 9,6, pozitivne odzive pa doživlja tudi med kritiki in občinstvom.

Napovednik serije Sence nad Balkanom:

[video: 66564 / ]

Glavna junaka serije sta inšpektor kriminalne policije Andra Tanasijević - Tane (Dragan Bjelogrlić) in njegov mladi sodelavec forenzik Stanko Pletikosić (Andrija Kuzmanović). Vidnejšo vlogo, lik skrivnostnega Gabrieta Mahte, dvojnega agenta z Dunaja, pa je odigral slovenski igralec Sebastian Cavazza. Dramatičnost serije dopolnjuje glasba slovenskega ustvarjalca Magnifica.

Poklon ustvarjalcev serije Sence nad Balkanom. Foto: Ana Kovač

Napolnjena dvorana Siti teatra ob predpremiernem predvajanju serije Sence nad Balkanom. Foto: Ana Kovač

Kdo vse si je ogledal prvo epizodo serije Sence nad Balkanom na ljubljanski predpremieri?

Ivana Đorđević, voditeljica oddaje Grand Magazin na srbski televiziji Grand TV. Foto: Ana Kovač

Zakonca Tanja Ribič in Branko Đurić v družbi režiserja Svena Begovića. Foto: Ana Kovač

Voditelj Mirko Mayer s partnerico in novinarko na Planet TV Kajo Flisar. Foto: Ana Kovač

Novinarka Planet TV in igralka Valentina Plaskan, ki se je gledalci spominjajo tudi po vlogi Gabi v seriji Ena žlahtna štorija Foto: Ana Kovač Režiser Mitja Okorn v družbi igralskega para iz serije Dragi sosedje Tine Gorenjak in Marka Miladinovića. Foto: Ana Kovač Predpremiere sta se udeležila tudi sostanovalca iz serije Dragi sosedje Mario Ćulibrk in Jernej Kogovšek. Foto: Ana Kovač Matjaž Javšnik in Boris Petković. Prvi je med drugim igral tudi v seriji Ena žlahtna štorija na Planet TV, drugi pa je režiral mladinski film Košarkar naj bo, ki je konec lanskega leta prejel že tretjo zlato rolo. Foto: Ana Kovač

Filmskega druženja se je udeležil tudi Magnifico, ki se je podpisal pod glasbo v seriji Sence nad Balkanom, z Bjelogrlićem pa je sodeloval že pri dveh filmskih uspešnicah, Montevideo, bog te je videl in Montevideo, vidimo se. Foto: Ana Kovač

Jonas Žnidaršič z ženo Alenko. Foto: Ana Kovač Igralec in režiser Jaša Jamnik z ženo. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač