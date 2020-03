Harvey Weinstein lahko danes dobi do 29 let zapora #video

Nekdanji filmski producent Harvey Weinstein se mora danes spet zglasiti na newyorškem sodišču, kjer mu bo sodnik izrekel kazen, saj ga je porota konec februarja spoznala za krivega spolnega napada prve in posilstva tretje stopnje. V najslabšem primeru lahko dobi 29 let zapora.

Ker je newyorška porota Harveyja Weinsteina 24. februarja spoznala za krivega spolnega napada prve in posilstva tretje stopnje, mu bo sodnik James Burke danes izrekel kazen.

Propadli filmski producent lahko v najboljšem primeru dobi petletno, v najslabšem pa 29-letno zaporno kazen.

Odvetniki hočejo milost, ker je njegovo življenje uničeno

Obtoženčevi odvetniki seveda upajo na najboljše in so že v ponedeljek sodnika prosili za najnižjo kazen, češ da je Weinsteinovo življenje uničeno, odkar je bil leta 2017 v reviji New Yorker objavljen članek o ženskah, ki ga obtožujejo posilstev, spolnih napadov in nadlegovanj. Žena se je ločila od njega, odpustili so ga iz lastnega producentskega podjetja in izgubil je vse, pravijo.

Sodnika so prosili, naj upošteva, da 67-letni Weinstein do zdaj še ni bil kaznovan, in ponovili argumente s sodnega procesa, da so imele ženske kljub domnevnim napadom še naprej pristne odnose z njim, poroča STA. Dodali so še, naj upošteva še milijone dolarjev, ki jih je nakazal v dobrodelne namene.

Na sodnika so se pred izrekom kazni obrnili tudi tožilci, ki pa so ga prosili, naj Weinsteinu izreče kazen, ki bo odsevala resnost njegovih zločinov in popolno pomanjkanje obžalovanja za kazniva dejanja.

Foto: Getty Images

Sicer pa Weinsteina podoben sodni proces zaradi spolnih napadov čaka še v Los Angelesu. V New Yorku so mu namreč sodili le za prisilen oralni spolni odnos z Mimi Haleyi leta 2006, za kar mu grozi od pet do 29 let zapora, ker gre za hudo obliko spolnega napada, ter za posilstvo tretje stopnje Jessice Mann leta 2013, za kar mu grozi do štiri leta zapora.

