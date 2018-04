Bikec Ferdinand (Ferdinand)

Že v videoteki DKino!

Za oskarja nominirana animirana uspešnica ustvarjalcev Ria in Ledene dobe o miroljubnem bikcu, ki bo otrokom in odraslim pokazala, da nikogar ne smemo soditi po njegovem videzu. V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.