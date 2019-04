Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aquaman © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Aquaman © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Dih jemajoča akcijska domišljijska pustolovščina o izvoru Aquamana z Jasonom Momoo v vlogi naslovnega junaka, ki poskuša preprečiti vojno med kopenskim in podvodnim svetom ter zasesti prestol Atlantide.

ZDA, Avstralija │ 2018 │ 138 min. │ Akcijska domišljijska pustolovščina R: James Wan│ I: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson Ocena IMDb: 7,2/10 │ Rotten Tomatoes: 65 % │ Uporabniki Googla: 93 %

Arthur Curry, potomec človeka in kraljice Atlantide, je ujet med kopenskim svetom in podvodnimi ljudstvi, ki se pod vodstvom njegovega polbrata in vladarja Atlantide pripravljajo na vstajo.

Da bi preprečil vojno med obema svetovoma, se Arthur odpravi na pustolovščino svojega življenja. Na njej bo spoznal resnico o sebi in odkril, ali je vreden položaja kralja Atlantide, za katerega je bil rojen.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

"Aquaman je čista ekstravaganca, divje zabaven in vpadljiv spektakel. Občudovati morate trud, obseg in popolno drznost vseh vpletenih." Katie Walsh, Tribune News Service

"Zdi se, da Wan deluje v skladu s filozofijo, da bi morala ZF-fantazija raztegniti meje domišljije celo do te mere, da je videti smešno. Kakorkoli že, čaka vas pravi spektakel." William Bibbiani, TheWrap

Napovednik filma Aquaman: Zanimivosti: To je šesti celovečerec iz razširjenega filmskega vesolja stripovske založbe DC Comics in prvi samostojni celovečerni projekt o Aquamanu, Jason Momoa pa je pred tem naslovnega junaka upodobil že v filmih Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016) in Liga pravičnih (2017).

pa je pred tem naslovnega junaka upodobil že v filmih Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016) in Liga pravičnih (2017).

Aquamana sta leta 1941 ustvarila pisec Paul Norris in risar Mort Weisinger , film pa temelji na stripu Geoffa Johnsa iz leta 2011.

in risar , film pa temelji na stripu iz leta 2011. Jason Momoa se je osebno zavzel za to, da bi Aquamanovega očeta Toma igral Temuera Morrison .



. Aquaman je deseti celovečerec avstralskega režiserja malezijsko-kitajskih korenin Jamesa Wana in šele tretji njegov film po Smrtni kazni (2007) ter Hitrih in drznih 7 (2015), ki ni grozljivka. Mednarodno slavo mu je sicer prinesel prvi film v franšizi Žaga, poimenovan Sestavljanka groze (2004).

in šele tretji njegov film po Smrtni kazni (2007) ter Hitrih in drznih 7 (2015), ki ni grozljivka. Mednarodno slavo mu je sicer prinesel prvi film v franšizi Žaga, poimenovan Sestavljanka groze (2004). Nicole Kidman je bila režiserjeva prva izbira za vlogo Aqamanove matere Atlanne.



je bila režiserjeva prva izbira za vlogo Aqamanove matere Atlanne. Igralec Patrick Wilson je z režiserjem Jamesom Wanom sodeloval že pri grozljivkah Zakleti (2010), Priklicano zlo (2013), Zakleti: poglavje št. 2 (2013) in Priklicano zlo 2 (2016).

je z režiserjem Jamesom Wanom sodeloval že pri grozljivkah Zakleti (2010), (2013), Zakleti: poglavje št. 2 (2013) in Priklicano zlo 2 (2016). Studio je že napovedal nadaljevanje filma. To naj bi prispelo v kinematografe 16. decembra 2022, načrtujejo pa tudi snemanje izpeljanke filma Aquaman, grozljivke The Trench (Jarek).

V videoteki DKino si oglejte tudi: