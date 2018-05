Ikea ponuja Harryja: Ne skrbite, še vedno je na voljo

Ikea svoje izdelke vedno poimenuje na zanimiv način in tako se eden od stolov imenuje Harry. Ob kraljevi poroki britanskega princa Harryja in Meghan Markle so tako prepoznali priložnost za povečanje njegove prodaje in ob njegovi sliki kot oglas zapisali: "Brez skrbi, Harry je še vedno na voljo."

Njihov "Harry" stane 29,99 evra in seveda lahko kupite več kot enega.

Foto: Ikea

To pa ni edini izdelek, pri katerem so kraljevo poroko izkoristili sebi v prid. Podobno so razmišljali tudi pri oglasu kultnih plastičnih posodic za shranjevanje hrane, pri čemer so zapisali: "Ko vam ostanejo ostanki torte s 600 svati."

Ni znano, ali jim je s tema oglasoma uspelo prodati več izdelkov, a vsekakor jim je spet uspelo pritegniti pozornost ljudi - tako kot lani, ko je luksuzna znamka Balenciaga kopirala njihovo ikonično nakupovalno modro torbo in jo prodajala za 1.900 evrov.