Cena pitne vode kar 350 odstotkov dražja

Cena pitne vode strmo narašča. V zadnjih dvajsetih letih se je podražila bolj kot naftni derivati – za celih 350 odstotkov. Državi zdaj že nekaj let plačujemo tudi davek na dež oz. odvajanje padavinskih voda. V teh okoliščinah je iskanje rešitve za samooskrbo z vodo povsem na mestu. Pri tem se zbiranje deževnice izkaže za smiselno rešitev, ki omogoča dolgoročno znižanje mesečnih stroškov, saj lahko privarčujemo kar do 50 odstotkov pitne vode.

V zadnjem letu je Slovenija sledila zahodnim državam in naredila pomemben korak na področju uporabe deževnice kot vira vode za gospodinjstva. V okviru Eko sklada je tako določila obvezno vgradnjo sistema za uporabo deževnice za vse nove enostanovanjske in večstanovanjske gradnje, kar predstavlja pomemben premik v smeri trajnostne rabe vode.

Poleg navedenih spodbud lahko občani pridobijo tudi kredit Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb, kar dodatno spodbuja trajnostno gradnjo in rabo naravnih virov.

Foto: Shutterstock

Privarčujte pri vodi z uporabo deževnice

Voda iz omrežja je trenutno še relativno poceni, vendar pa naraščajoči stroški vzdrževanja in izgradnje infrastrukture ter zmanjševanje zanesljivosti vodnih virov nakazujejo, da to ne bo trajalo večno. Zbiranje deževnice je tako priporočljivo zaradi ohranjanja dragocenega vira, kot tudi razbremenitve komunalnih vodnih sistemov. Poleg tega prinaša številne koristi, med drugim tudi finančne prihranke. Vedno več gospodinjstev namreč ugotavlja, da z uporabo deževnice lahko prihranijo tudi do 50 odstotkov pitne vode. Tako se začetna investicija v sistem za zbiranje deževnice tudi hitro povrne.

Deževnica se lahko uporablja pri številnih gospodinjskih in vrtnih opravilih, kot so splakovanje stranišč, zalivanje vrtov in sobnih rastlin, napajanje živali, pranje vozil in vrtne opreme. V obdobjih suše predstavlja dragocen vir vode, ki omogoča ohranitev zelenih površin. Uporabna je tudi za pranje perila. Ker je to mehka voda, boste lahko opustili uporabo mehčalnih sredstev za svoja oblačila. Poleg tega je takšna voda prijaznejša do vašega pralnega stroja.

Foto: ARMEX ARMATURE D.O.O.

V prihodnosti gre pričakovati vedno strožja pravila glede upravljanja z vodo, saj se v Sloveniji zgledujemo po praksah zahodnih držav. V Nemčiji je denimo tako pranje avtomobilov na domačem dvorišču prepovedano, če niso vgrajeni lovilci olj in maščob, kar je odraz visoke okoljske ozaveščenosti.

Sistem za zbiranje deževnice ni samo rezervoar

Investitorji pogosto najprej pomislijo na nakup rezervoarja, vendar je to le del celotnega sistema. Poleg rezervoarja so potrebni še filtrirni sistemi, črpalna tehnika, elementi za odjem vode, umirjevalniki dotoka in sifoni. Celoten sistem mora biti tudi vodotesen, kar pomeni, da je nakup vseh komponent skupaj najbolj smotrna izbira. Pri nakupu sistema je priporočljivo poiskati nasvet strokovnjakov, ki bodo zagotovili, da so vse komponente kompatibilne in da bo sistem deloval brezhibno.

Podjetje Armex je vodilno na tem področju, saj poleg naprednih sistemov za čiščenje odpadnih voda in ponikalnih sistemov ponuja tudi celovite rešitve za zbiranje in uporabo deževnice. V trenutni akciji UJEMI DEŽEVNICO s 33 odstotkov popusta vam ponujajo celoten sistem z rezervoarjem Graf Carat, teleskopski pokrov, filter, črpalko in dostavo po dostopni ceni.





Nova generacija podzemnih rezervoarjev

Nova generacija podzemnih rezervoarjev Carat je bila namensko razvita za zbiranje in uporabo deževnice. Ponuja rezervoarje v velikosti od 2.700 pa do 120 tisoč litrov. Kljub svoji lahkosti in zato preprostemu prevozu so rezervoarji povozni do 12,5 tone skupne teže. Zagotavljajo stabilnost tudi v visoki podtalnici, hkrati pa so primerni za zadrževanje pitne vode.

Ena izmed ključnih prednosti podzemnih rezervoarjev Carat je možnost sestavljanja več rezervoarjev skupaj, kar omogoča prilagoditev velikosti sistema glede na specifične potrebe.

Investicija v podzemne rezervoarje Carat je varna, saj proizvajalec zagotavlja desetletno garancijo, to potrjuje njihovo zanesljivost in kakovost.

V kompletu za uporabo deževnice na vrtu dobite: rezervoar Carat

priključna tesnila

pohoden in nastavljiv pokrov v travno zeleni barvi

filter paket Flat

avtomatsko potopno črpališče Diver-Flip

brezplačno dostavo za nakup nad 1.000 evrov z DDV Izkoristite posebno akcijo in naročite komplet zdaj za 33 odstotkov ceneje.

Včasih objektu bolj pristojijo okrasni nadzemni zbiralniki deževnice

Če želite izkoristiti brezplačno deževnico in ne želite prekopavati vrta ali parkirišča za vgradnjo podzemnega rezervoarja, so na voljo nadzemni rezervoarji različnih oblik (amfora, leseni boks, antični steber, lesen sodček ...), barvnih kombinacij in materialov (imitacija terakote, lesa, betona, kamna ...) ter prostornin od 200 do 2000 litrov.

Vse možnosti preverite v katalogu nadzemnih rezervoarjev Armex.

Kako velik rezervoar potrebujete?

Pri izbiri velikosti rezervoarja za deževnico namenite pozornost realnim potrebam. Prevelik rezervoar ni vedno najboljša izbira, saj se mora voda v njem neprestano menjati. Stoječa voda lahko sčasoma postane neuporabna.

Velikost za zbiranje deževnice je načeloma odvisna od treh dejavnikov: 1. krajevnih padavin, 2. površine za prestrezanje deževnice v hiši, 3. potrebe po deževnici.

Po izkušnjah podjetja Armex za tipične slovenske potrebe zadostujejo rezervoarji za deževnico prostornine od 5.000 do 10.000 litrov. Kompleti v teh prostorninskih razredih so tudi cenovno najoptimalnejša izbira in tudi doba povratka investicije je krajša. Izbira večje "varnostne rezerve" pa lahko krepko dvigne potrebno prostornino rezervoarja in s tem ceno.

Izračunajte velikost rezervoarja V spletnem kalkulatorju lahko določite ustrezno velikost rezervoarja glede na vaše potrebe. Kalkulator upošteva številne parametre, ki vam pomagajo ugotoviti, koliko deževnice lahko zberete in koliko je boste potrebovali. Foto: ARMEX ARMATURE D.O.O.

Optimalna namestitev zbiralnika je pod zemljo, saj je voda tako zaščitena pred ekstremnimi temperaturami in sončno svetlobo. To preprečuje tudi razvoj alg. Če podzemna namestitev ni možna, je dobra alternativa namestitev zbiralnika v kletne prostore, kjer bo voda prav tako zaščitena pred neugodnimi pogoji.

Foto: ARMEX ARMATURE D.O.O.

Nadgradnja sistema za deževnico in meteorne vode

Obilne padavine v kratkem času lahko povzročijo nepotrebne težave, kot so poplave. Zato nekatera slovenska mesta pri gradnji na poplavno ogroženih območjih zahtevajo obvezno vgradnjo zadrževalnikov meteorne vode oziroma ponikovalnih sistemov, ki so namenjeni za zbiranje, shranjevanje in odvajanje padavinskih voda z urbanega območja, kmetijskih površin ali območij, kjer je treba obvladovati odtekanje deževnice. Ti sistemi so oblikovani tako, da pomagajo preprečiti poplave, erozijo tal, onesnaženje voda ter omogočajo bolj trajnostno upravljanje vode.

Podjetje Armex je specialist tudi na tem področju, saj ponuja različne zadrževalne sisteme, prilagojene specifičnim potrebam posameznih lokacij. Omogočajo vam, da sami sestavite poljubno velikost ponikalnice, ki predstavlja odličen nadomestek za drenažne cevi, kamenje ali betonske cevi. Za namestitev potrebujete le manjši izkop.